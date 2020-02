Critiques de CD – The Sixth Hour Blasphemer

(Aux chandelles)

01. Qu’il soit crucifié



02. Salut, roi des Juifs!



03. La pierre d’achoppement



04. Stabat Mater



05. Heureux les wombs qui ne s’ennuient jamais



06. Lord Of Lies



07. Via Dolorous



08. La robe de la moquerie



09. I.N.R.I.



10. La sixième heure



11. La déposition



12. De Profundis

Livraison de death metal, ambiance black metal: c’est une formule assez simple, mais c’est incroyable combien de groupes l’empruntent sans rien ajouter de nouveau à distance. Italie BLASPHEMER sont en train de contrer bruyamment cette tendance ici, cependant. “La sixième heure” sculpte une tranchée presque entièrement nouvelle pour que le sang sonique coule, avec des niveaux de brutalité qui donneraient SANTE DÉFAITE un mal de tête et une esthétique globale dense et profondément menaçante qui mène en quelque sorte à un travail de production à la fois lourd et déchirant. Les fans de technicité époustouflante adoreront cela aussi, mais où de nombreux groupes se présentent dans un cul-de-sac de composition, BLASPHEMER sont clairement des élèves de la vieille école, et de ses principes d’écriture de chansons en particulier. Ils détestent aussi vraiment, vraiment le christianisme, pas exactement une surprise, peut-être, mais rarement la chute de Jésus-Christ a été dépeinte avec une telle saveur malveillante ou avec autant de mélodies puissamment dissonantes.

Fans de VADER et KRISIUN embrassera instantanément ce genre de choses pour son terrorisme à double coup de pied et son air général de grandeur meurtrière, mais BLASPHEMER ont assez de leur propre caractère et charisme pour forger un héritage tout aussi impressionnant à ces groupes. Tout le monde ne voudra pas beugler avec des goûts de “Salut, roi des Juifs!” et “Lord Of Lies”, mais il y a tellement de ce catchiness du death metal du début des années 90 dans les veines de cet album que même lorsque les Italiens sont en mode blizzard tête en bas, cela ne ressemble jamais à un exercice de fanfaronnade stupide: écoutez l’attaque tourbillonnante de “La pierre d’achoppement” pour une leçon de violence raffinée avec des crochets à revendre. De même, la chanson titre doit une dette notable à ANGE MORBIDE, mais alors que la chanson passe de l’intro impérieuse au vers infernal, BLASPHEMER affirmer leur propre identité avec une force maximale, générant le genre de churn inquiétant et lourd que les seuls vraiment malveillants peuvent évoquer.

Oui, c’est le véritable accord infernal et Jésus doit préparer des zingers dévastateurs s’il veut se remettre de cette mutilation sacrilège. Achetez deux exemplaires et envoyez-en un à Mike Pence. Saluer.

