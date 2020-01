Critiques de CD – Thy Serpent Rise Vessel Of Light

(Indépendant)

01. La montée de ton serpent



02. Abandonner la vie



03. Meet and Bone



04. Envie de tuer



05. Ruée de sang



06. La peau dans le jeu



07. Save My Soul



08. Saigner dans la nuit



09. Sommeil éternel



10. Bonjour les ténèbres



11. Décomposition de la santé mentale



12. Après la mort

Il y a des moments dans la vie, en particulier lorsque le monde semble faire le tour du plughole cosmique, que seule une grande dose cahotante de riffs massifs et de Satan fera. VAISSEAU DE LUMIÈRE colporter une souche glorieusement graveleuse et crasseuse de doh oh-so-New-Jersey qui montre un mépris louable pour s’éloigner du chemin de gauche. Si tu veux SABBAT NOIR et déteste le monde, “Thy Serpent Rise” votre carte est déjà marquée. Chef d’orchestre et guitariste Dan Lorenzo est l’un de ces joueurs avec une connexion neurologique apparemment directe à la Iommiun vaisseau-mère: il est évident du tsunami de riffs irrésistibles qui est “Abandonner la vie” que c’est à la fois plus de la même formule gagnante qui a fait 2018 “Woodshed” album un succès culte aussi débordant et une énorme augmentation de la confiance et du muscle. Libéré des rituels astucieux de VVISDOM ANCIEN, chanteur Nathan Opposition des sons renaissent comme des druides blues infernaux, avec une râpe faisant autorité qui rend ces paroles infâmes et souvent sexuellement hérissées de crédibilité. Il mérite un crédit particulier pour avoir chanté le chœur à, euh, “Meet and Bone” avec un visage droit. Heureusement, les riffs qui sous-tendent le tout sont incontestablement aussi graves que l’enfer.

Autre part, VAISSEAU DE LUMIÈRE livrer beaucoup de coups d’argent malveillants, de la boue frite paralysante du sud de “Ruée de sang” au brassage priapique fanfaron de “Sauve mon âme”. Ce dernier, en particulier, se balance comme un sac à main de mégalodon et délivre une telle sabbatbonté indienne que vous pourriez vous retrouver à rire à haute voix. Tout est livré avec un air renfrogné et un ricanement, bien sûr, et LorenzoLes riffs sont si forts de façon constante que toute légère touche de goofiness disparaît dans une brume arrosée, souillée de THC et avec ferveur impie.

Et si tout cela vous semble trop amusant pour un album de malheur, l’écrasement total “Décomposer la santé mentale” va fouetter le tapis émotionnel sous vos pieds. Sans doute le moment le plus puissant ici, c’est un somnambulant glissant à travers les déchets cérébraux angoissés, Lorenzode riff-machine pour éviscérer et Nathan Opposition, possédé et assailli, grognant sa consternation. En termes simples, c’est lourd comme de la merde.

Nourriture substantielle pour les fans de l’essence au ralenti du heavy metal, VAISSEAU DE LUMIÈRE ont déchaîné un serpent aux dents les plus acérées. Une fois mordu, frappé infernalement.

