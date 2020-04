Critiques de CD – Weapons Of Tomorrow Warbringer

(Napalm)

01. La puissance de feu tue



02. La main noire tend la main



03. écrasé sous les rails



04. Défiance du destin



05. Démêler



06. Cœur des ténèbres



07. Une puissance inégalée



08. Portées extérieures



09. Notre Dame (King of Fools)



10. Glorious End

Cela a déjà été une superbe année pour le thrash. De nouveaux albums de poids lourds comme TESTAMENT, SEPULTURA et ANNIHILATOR et de nouveaux onduleurs furieux comme HAVOK, SHRAPNEL, HOLYCIDE et SCHIZOPHRÉNIE ont tous confirmé que ce sous-genre particulièrement résilient est aussi vital et dynamique que jamais. Ce que les gens cool et consciencieux n’arrivent pas à comprendre, c’est que les metalheads purs et durs ne sont pas imperméables au progrès: ils n’en ont tout simplement pas nécessairement besoin. Et si des groupes comme WARBRINGER peut continuer à faire des disques stoïquement traditionnels mais sans relâche passionnants comme “Armes de demain”, beaucoup d’entre nous seraient plus que ravis. Thrash n’a jamais vieilli, et ce sont des disques comme celui-ci qui font en sorte qu’il ne le fasse jamais.

WARBRINGER ont longtemps été l’une des équipes de thrash modernes les plus féroces, mais il y a également eu de nombreux moments où l’équipage californien a laissé entendre une approche plus expansive ou expérimentale. Cet esprit imaginatif est toujours présent sur “Armes de demain”: il y a des chansons épiques comme “Défiance du destin” qui trahit un penchant pour le métal prog des années 80, et plonge occasionnellement dans des eaux infernales plus extrêmes, comme sur la valse noircie de “Cœur des ténèbres”. Mais surtout, quoi WARBRINGER livrer ici est thrash putain de métal thrash aux yeux pivotants.

Chanteur John Kevill continue d’être l’un des meilleurs représentants de l’art autour; aussi méchant que n’importe quel hurleur de black metal, mais avec la personnalité et la puissance de Zetro ou Mille Petrozza, il est un formidable maître des cérémonies et de la colle humaine qui rassemble ce lot subtilement diversifié de chansons. Il est en forme impérieuse lors de l’ouverture “La puissance de feu tue” et encore plus mortel “La main noire tend la main”: un classique instantané qui plaira à tous avec un crochet à assassiner. Autre part, WARBRINGER délectez-vous de la profondeur des idées fondamentales du thrash metal, avec des plats accrocheurs et crâniens comme “Puissance inégalée” cliquant parfaitement en place aux côtés de goûts de “Portées extérieures”, avec ses claviers obsédants et VEKTORcomme l’intensité, et plus gothiquement sombre “Glorious End”.

En réalité, “Armes de demain” ressemble au genre d’album thrash metal que les groupes faisaient dans les jours de gloire du genre – dix superbes chansons, une production de tueur, quelques nouvelles idées audacieuses mais rien qui n’irrite la moyenne SLAYER ventilateur, et suffisamment d’énergie brute pour nous alimenter tout au long des prochaines semaines d’incertitude et d’ennui. Thrash metal, les gens: c’est toujours exactement ce que le médecin du diable a ordonné, et WARBRINGER sont vraiment foutrement bons dans ce domaine.

