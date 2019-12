Critiques de CD – Wolves Of Thelema Caronte

(Van)

01. Les loups de Thelema



02. 333



03. Hypnopyre



04. Reine du sabbat



05. Sonate Alamantrah



06. Quantum Ecclesia



07. Black Hole Dawn



08. Escalier vers le feu cosmique

Ils ne sont certainement pas le premier groupe de heavy metal à chanter Aleister Crowley, mais à ce stade, CARONTE sont facilement les plus efficaces. "Loups de Thelema" est le quatrième album complet des Italiens et l'aboutissement audible d'une évolution constante qui les a vu passer d'une inclinaison relativement simple à une vision sauvage, profondément gothique et excitante de l'occultisme motivé par le riff. "YONI", 2017, a jeté les bases nécessaires à ce pic de carrière évident, mais "Loups…" a l'énergie et la puissance de bite d'un début: c'est comme si CARONTE ont connu une montée inattendue de la puissance infernale, conduisant aux chansons les plus fortes qu'ils aient jamais écrites et au développement d'une identité sonore déjà absorbante.

La chose la plus excitante "Loups de Thelema" C'est ainsi qu'il semble faire écho à toutes les meilleures roches malveillantes et occultes des 30 dernières années sans voler directement à personne. Frontman Dorian Bonesla voix des fans DANZIG, BABYLON WHORES et PLAISIRS GRAVES pour piquer leurs oreilles, mais avec du métal maudit fournissant le noyau de CARONTEson, et un sens du métal délicieusement noir de malice mijotant qui va de la fanfaronnade macabre de la piste de titre d'ouverture jusqu'au point final cataclysmique "Escalier vers le Feu Cosmique", l'impression la plus forte est celle du groupe house de l'enfer, canalisant les grands de la tristesse mais se délectant de leur propre folie galopante.

Ce sont aussi des chansons fantastiques. "Hypnopyre" est toute couveuse, lisier post-punk et crescendos obsédants; "Quantum Ecclesia" est un démantèlement austère et lourd de la divinité, alimenté par le rock gothique des années 80 et la pompe vampirique; "Reine du sabbat" est un hymne taillé dans la pure fureur du rock gothique, avec une conduite, sabbat-la démarche et les étincelles du métal de commerce qui s'est déclenché.

Lorsque vous considérez comment le mouvement rock occulte d'il y a quelques années s'est effondré jusqu'à la médiocrité maladroite, il est incroyablement excitant d'entendre quelque chose qui correspond à cette facture impie sans ressembler à un acte de nostalgie paresseuse. "Loups de Thelema" est exactement la plongée tissage de genre dans l'obscurité que le médecin du diable a ordonnée. Avec un soupçon de style italien et un son de guitare qui enlèvera les deux premières couches de peau de votre visage, CARONTE saluent la Bête avec beaucoup plus de style et de substance que la plupart.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).