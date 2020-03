Cro Mags sortira son album «In The Beginning» en juin; Nouvelle chanson disponible en téléchargement gratuit

Légendes Hardcore de New York CRO-MAGS sortira son nouvel album, “Au début”, le 19 juin via Empire naissant et Mission Two Entertainment.

Pour célébrer l’annonce, CRO-MAGS donnent leur nouvelle chanson “Le test final” en téléchargement MP3 gratuit pour tous les fans qui s’abonnent à cet endroit.

CRO-MAGS” “Ne cédez pas” EP est sorti en août 2019 via Records de victoire. Un deuxième EP de trois chansons, intitulé “De la tombe”, est arrivé en décembre.

CRO-MAGS présenter le légendaire Harley Flanagan tirant le double devoir avec basse et chant, guitaristes Gabby Abularach, Rocky George (TENDANCES SUICIDAIRES, ARÊTE) et batteur Garry “G-Man” Sullivan.

L’histoire du CRO-MAGS fait partie intégrante de l’histoire du hardcore, de son évolution du punk et du développement de genres musicaux alternatifs tels que le hardcore, le cross-over, le thrash metal, le post punk et le grunge, pour n’en nommer que quelques-uns. De nombreux groupes emblématiques de METALLICA à JOUR VERTet des individus tels que Dave Grohl ai crédité CRO-MAGS d’avoir eu une influence primordiale sur leur développement.

Né de la violence et de la dépravation du Lower East Side de New York à la fin des années 70 et au début des années 80, le CRO-MAGS était l’idée d’un très jeune Harley Flanagan (à l’époque 14 ans) quand on jouait encore avec LES STIMULATEURS. En 1982/83, il a écrit et enregistré le tout premier CRO-MAGS des démos composées de quatre chansons qui deviendront le modèle du séminal 1986 “Age Of Quarrel”. Il a écrit toute la musique, joué de chaque instrument et chanté. Avant longtemps, il s’est connecté avec Parris Mayhew et les deux ont commencé à écrire de la musique et à auditionner les membres du groupe.

Flanagan a récemment conclu un accord avec le chanteur John Joseph et batteur Mackie Jayson concernant la propriété du CRO-MAGS Nom. Flanagan joue maintenant sous le nom CRO-MAGS tandis que Joseph et Jayson jouent comme CRO-MAGS “JM”.

