Crown The Empire Guitarist Brandon Hoover est «officiellement clair» deux semaines après un test positif pour le coronavirus

COURONNER L’EMPIRE guitariste Brandon Hoover dit qu’il est “officiellement clair” après avoir récemment testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Aspirateur a partagé un court message vidéo avec ses 70 000 Twitter adeptes, en disant: “Yo, quoi de neuf, tout le monde. Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai été testé positif pour le coronavirus il y a environ deux semaines. J’ai parlé au Los Angeles Public Health Department tous les jours, et quelques il y a quelques jours, ils m’ont dit que je suis officiellement clair, donc je n’ai aucun symptôme, je suis en bonne santé et je suis revenu à la normale.

“Je veux remercier tous ceux qui ont tendu la main, montré leur amour et leur soutien. Cela signifiait vraiment beaucoup.” Hoover a sous-titré le clip: “I CONQUERED CORONA”

Lorsqu’il a annoncé pour la première fois son diagnostic de COVID-19, Aspirateur a déclaré qu’il pensait avoir contracté le virus “en voyageant dans tous ces différents pays au cours des deux derniers mois”. Ses symptômes incluaient “un mal de gorge, une congestion” et une sensation “plus fatiguée que d’habitude. Puis, tout d’un coup, j’ai eu de graves courbatures et une fièvre de 102 degrés”, a-t-il dit. “J’étais au lit pendant quelques jours à dormir dans les flaques d’eau de ma propre sueur. Honnêtement, je pensais que je venais d’avoir la grippe. Alors je suis allé aux urgences et j’ai été testé pour cela ainsi que pour le coronavirus et j’ai obtenu mes résultats.” confirmant que je l’ai. “

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

À la fin de cette semaine, plus de 50% de la population américaine sera officiellement invitée à rester chez elle alors que le pays est aux prises avec la propagation rapide du nouveau coronavirus. Les gouverneurs de 24 États ont émis des ordonnances de fermeture de la plupart des entreprises.

Il y a eu à ce jour plus de 591 000 cas confirmés et plus de 26 000 décès dans le monde, ce qui met les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.



J’ai conquis CORONA pic.twitter.com/spOrnlM81i

– Brandon Hoover (@BrandonCTE) 27 mars 2020



