Crown The Empire Guitarist tests positifs pour le coronavirus

COURONNER L’EMPIRE guitariste Brandon Hoover dit qu’il a été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Aspirateur a déclaré avoir reçu ses résultats de test hier soir.

Plus tôt dans la journée, le rocker se sent “redevenu normal” et affirme que “la plupart des symptômes sont passés”, selon un communiqué publié sur Twitter.

Aspirateur, qui ne sait pas comment il a contracté le virus, dit qu’on lui a dit de s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Sa déclaration complète se lit comme suit:

“Welp … J’ai été testé positif pour le coronavirus. On m’a dit de s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours (ou jusqu’à nouvel ordre).

“Je crois que je l’ai contracté en voyageant dans tous ces différents pays au cours des deux derniers mois, mais honnêtement qui diable sait, cela pourrait arriver n’importe où.

“Il y a environ une semaine, j’ai commencé à avoir mal à la gorge, à la congestion, et j’étais plus fatigué que d’habitude. Puis tout d’un coup, j’ai eu de graves douleurs corporelles et une fièvre de 102 degrés. J’ai été au lit pendant quelques jours à dormir dans des flaques d’eau. de ma propre sueur. Honnêtement, je pensais que je venais de souffrir de la grippe!

“Actuellement, je me sens redevenu normal et la plupart des symptômes sont passés. Si quelque chose change, je vous le ferai savoir.

“Je conseille à tout le monde de se tenir informé, de rester isolé, de boire beaucoup d’eau et de se laver les mains! Je vous aime tous. Veuillez rester en sécurité là-bas”

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec au moins 25 décès liés à une maison de soins infirmiers à Washington.

En Italie, qui compte l’une des plus anciennes populations du monde, 100% des personnes décédées ont plus de 60 ans et la grande majorité plus de 80 ans.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.



