Croyant dévot: les aventures sonores de Robert Wyatt

Sur une série de disques solo très individuels et charismatiques, et avant cela en tant que membre des expérimentateurs de jazz-rock Soft Machine, le chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste Robert Wyatt a une place unique et très vénérée dans le firmament de la musique.

Né à Bristol le 28 janvier 1945, Wyatt faisait partie de ce qui est devenu connu comme la scène de Canterbury en tant que membre fondateur en 1966 de Soft Machine. L’influence du groupe dans le domaine de la fusion rock se fait encore sentir aujourd’hui. En tant qu’artiste solo, il a sorti une série d’albums mettant en vedette sa voix inhabituelle, ses paroles non conventionnelles et ses rebondissements mélodiques, et à deux reprises, l’oreille d’un single de graphique incongru.

Le premier d’entre eux a eu lieu en 1974 lorsque, un an après avoir été paralysé de la taille à une chute d’une fenêtre, il a atteint le top 30 britannique avec une couverture inattendue du “ I’m A Believer ” des Monkees. une performance (mimée) mémorable sur Top of the Pops, dans son fauteuil roulant, avec le producteur du single, Nick Mason de Pink Floyd, jouer de la batterie.

«L’d a dit dans NME ou Melody Maker que j’aimais beaucoup la musique pop», se souvient plus tard Wyatt de cette aventure pop improbable dans le magazine Uncut. «Pour moi, c’est la musique folklorique de l’ère industrielle, c’est ce que les gens chantent et dansent un samedi soir. Simon Draper chez Virgin [Records], il a vu ça et il a appelé mon bluff en disant: “Voulez-vous faire une chanson pop?”, j’avais l’intention de faire “Last Train To Clarksville”, parce que j’aime ça, mais je me suis embrouillé. “

Cette apparition dans les charts a suivi l’album Rock Bottom, également produit, comme le single, par Nick Mason et mettant également en vedette des amis et des admirateurs tels que Mike Oldfield et Ivor Cutler. Puis, en 1982, Wyatt a publié la première version enregistrée de Elvis Costello»La déclaration poignante de la guerre des Malouines,« Construction navale », qui a atteint le top 40 l’année suivante.

Le curriculum vitae de Wyatt pour sa contribution au travail d’autrui comprend des apparitions avec des compagnons aventuriers du son tels que Syd Barrett, Kevin Ayers, John Cage, Daevid Allen, Brian Eno et Björk, dans une vie musicale singulière.

