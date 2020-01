CTS Eventim acquiert une participation majoritaire dans Gadget Entertainment

CTS Eventim a conclu un accord pour acheter une participation majoritaire dans Gadget Entertainment et wepromote. Cette décision aidera Eventim à se développer en Suisse.

CTS Eventim est un géant du divertissement et de la billetterie en direct en Europe. La société acquiert une participation de 60% dans les deux sociétés. Gadget Entertainment est basé à Zurich, tandis que wepromote est basé à Saint-Gall.

Les cinq vendeurs restants, détenant 40% des actions, deviendront l’équipe de direction de la nouvelle société.

Cette acquisition augmentera le portefeuille d’événements en direct de CTS Eventim de 400 à 500 concerts par an. Les festivals de musique populaire tels que Open Air St. Gallen, SummerDays Festival et Unique Moments sont inclus.

Une fois l’acquisition terminée, Gadget Entertainment et wepromote fusionneront leurs opérations. Les opérations seront combinées avec ABC Production, une société déjà détenue par CTS Eventim. La nouvelle société basée à Zurich sera Gadget abc Entertainment Group AG.

Les dirigeants de la nouvelle société sont cinq partenaires, dont Christof Huber, Cyrill Stadler, Eric Kramer, Oliver Rosa et Stefan Wyss. Kramer et Rosa représenteront l’entreprise en tant que Managing Partners. Wyss sera le directeur commercial des événements en direct et Huber gérera les activités du festival. Cyrill Stradler sera le directeur financier de la société.

Le PDG de CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, déclare que cette décision est un moyen de réorganiser efficacement son secteur suisse des événements en direct. Eventim Live ajoute également 32 promoteurs à ses réseaux nationaux et mondiaux.

En mars 2019, la société a réorganisé ses activités de promoteur en direct sous l’égide d’Eventim Live. Ce réseau comprend désormais 32 promoteurs internationaux qui organisent plus de 40 festivals et 6 000 événements en direct.

La décision de fusionner les trois sociétés en une seule permettra à CTS Eventim de devenir l’une des sociétés de divertissement les plus puissantes de Suisse. Plusieurs festivals populaires relèvent désormais d’une seule et même entreprise pour la promotion.