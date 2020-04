«Cyclone»: Tangerine Dream ajoute de nouvelles couches de saveur

Rêve de mandarine en a fait sept albums au Royaume-Uni, dont six dans le top 40, avec Cyclone, le 1er avril 1978, et a ouvert de nouvelles voies dans le processus. L’album Virgin a été leur premier à présenter des voix et des paroles officielles, mais même leur regretté leader Edgar Froese n’a pas été vendu sur les résultats.

Cyclone a présenté Froese et son collègue de longue date Christopher Franke, mais cette fois avec deux nouveaux noms. Quand Edgar a parlé des résultats à Neumusik en 1980, il a révélé: «Nous avons réservé le studio pour janvier il y a deux ans… et avons rencontré un anglais, Steve Jolliffe, et un batteur allemand, Klaus Krüger.

«Mais ensuite nous avons rencontré d’énormes problèmes, parce que tout le monde dans le groupe voulait faire des mélodies et des choses différentes. Et quand nous avons eu une bonne piste, tout le monde voulait faire des choses différentes par dessus. Enfin, nous avons décidé que Steve pouvait chanter – la dernière issue. Alors il a chanté, et c’était tellement terrible!… Quelques parties que j’aime, mais depuis la fin de mars 78, je n’ai plus écouté ce disque, et je ne le ferai jamais. »

Sortant de la «Stratosfear»

Tangerine Dream avait sorti deux albums en 1977, la bande originale du film Sorceror et le live set Encore, mais Cyclone était la suite en studio de Stratosfear de 1976. Il est entré dans le graphique britannique au n ° 37, passant trois semaines supplémentaires sur le compte à rebours.

Pour toutes les voix et la structure de la chanson, c’était toujours dans le style avant-gardiste du groupe, même si c’était plus progressif. Le «Bent Cold Sidewalk» de 13 minutes a été suivi par le «simple» cinq minutes «Rising Runner Missed By Endless Sender», avant la dernière pièce de 20 minutes «Madrigal Meridian».

L’interprétation de Joliffe de la fabrication de Cyclone n’était pas différente de celle de Froese. “Il a été conçu totalement à partir de zéro dans un studio d’enregistrement de 48 pistes réservé 24 heures sur 24 pendant un mois”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tous entrés ensemble au début, essayant beaucoup d’idées et improvisant, mais nous avons eu du mal à concentrer notre vision musicale collectivement.”

