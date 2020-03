Cyhra Feat. Anciens membres de In Flames, Amaranthe: vidéo «Les rêves se sont trompés»

La vidéo officielle de la chanson “Dreams Gone Wrong” de CYHRA, le groupe avec chanteur Jake E (ex-AMARANTHE), guitariste Jesper Strömblad (ex-EN FEU), guitariste Euge Valovirta (ex-BRILLANT) et batteur Alex Landenburg (RHAPSODIE DE LUCA TURILLI), peut être vu ci-dessous. La piste est tirée de CYHRAest le deuxième album, “Pas de halos en enfer”, qui a été publié en novembre via Dossiers d’explosion nucléaire. Le suivi des 2017 “Lettres à moi-même” a été produit par Jacob Hansen et coproduit par Jake E.

Jake E commente: “Parfois, il est intéressant de voir ce qui se passe lorsque vous laissez l’imprévu se produire.

“«Les rêves se sont trompés» était la dernière chanson que nous avons écrite pour notre nouvel album «Pas de halos en enfer». Nous l’avons écrit en studio au tout dernier moment – quand l’album était plus ou moins déjà fait.

“Même si j’étais vraiment satisfait de ce que nous avions déjà enregistré, je sentais que nous avions besoin d’une chanson de plus pour vraiment rendre l’album aussi fort que nous le savions tous. Je suis tombé sur le studio B et j’ai trouvé la structure de base de la chanson . Pourtant… Alex était sur le point de sauter sur une tournée européenne avec KAMELOT, et venait de commencer à emballer ses tambours. Donc Énorme et Jesper rapidement fait équipe et nous avons Alex de retour sur le kit de batterie. Heureusement, Jacob tout coordonné! Quelques heures plus tard… et la chanson a été écrite enregistrée et produite!

“La chanson se démarque au niveau des paroles car nous manquions de temps, j’ai donc été inspiré par un documentaire que je venais de voir quelques mois plus tôt sur la paralysie du sommeil.

“Parfois, les meilleures chansons sont les plus faciles à écrire.

“Encore une fois, nous avons eu l’occasion de travailler avec l’un de mes meilleurs amis et le seul et unique M. Patric Ullaeus pour la vidéo!

“Amusez-vous «Les rêves se sont trompés». “

“Pas de halos en enfer” liste des pistes:

01. Hors de ma vie



02. Pas de halos en enfer



03. Bataille de l’intérieur



04. Je suis celui



05. Bye Bye Forever



06. Les rêves se sont trompés



07. Perdue dans le temps



08. Kings Tonight



09. J’avais ton dos



dix. Frères de sang



11. Frappez-Moi



12. Homme de pluie éternelle

De retour en 2018, Jake dit à la Finlande Tuonela magazine sur le processus d’écriture de chansons pour CYHRAdeuxième album studio: “Il a commencé que moi et Jesper a commencé à s’asseoir et à jeter les bases des chansons. alors Énorme est venu et avait des tonnes d’idées, puis nous l’avons envoyé à Alex. Nous avons jeté des trucs d’avant en arrière, donc c’était un effort complet du groupe cette fois. Tout le monde était impliqué à la fois dans l’écriture musicale et dans l’écriture lyrique. “

Ajoutée Alex: “C’était très organique. Il s’est passé beaucoup de choses en studio. Cette fois, les démos étaient plus grossières et moins détaillées que sur la première. La première, Jake et Jesper avait élaboré quelques chansons trop détaillées alors vous n’avez plus beaucoup d’espace pour faire les choses. Vous êtes juste habitué à ce que cela ressemble. Vous essayez plus ou moins de le faire de la même façon en studio. Cette fois, c’était très organique et beaucoup de collaboration en studio. C’était super.”

M’a dit Énorme: “Nous avons écrit des chansons en studio. C’était vraiment inspirant parce que nous étions tous là en même temps parce que le premier album a été fait. J’écris des guitares dans mon propre studio, mais nous étions tous là et nous vivions ensemble, donc c’était 24/7 ensemble pendant les quatre semaines, donc il y avait beaucoup d’inspiration. “

A continué Jake: “Je ne comprends pas comment nous l’avons fait la dernière fois. Le premier album, Alex nous avons enregistré la batterie à Göteborg avec les guitares, puis nous avons changé de studio pour la basse dans un autre studio en Suède. Ensuite, je me suis envolé pour New York pour faire le chant. alors Énorme a fait ses parties à Riga, puis nous avons mixé au Danemark. C’était le plus gros putain de puzzle la dernière fois. Cette fois, nous avons décidé d’aller à un seul endroit. “

Concernant comment CYHRAle son a progressé sur son deuxième album, Jake a déclaré: “Nous avons trouvé notre son avec le premier album. Nous savions déjà quel genre de musique nous voulions jouer et comment nous voulions qu’il sonne. Bien sûr, deux albums sonneront différemment, mais pas pour le [extent] qu’ils seront ici [holds hands wide apart]. “

Ajoutée Alex: “Nous avons un son. C’est clairement le même groupe. Il a changé et évolué, mais je pense que c’est surtout Énorme avoir une plus grande part dans l’écriture et la lecture de l’album et avoir la mentalité d’avoir deux guitares sur l’album. Donc, naturellement, il est plus orienté riff, plus orienté guitare que le premier. C’est probablement la plus grande différence. “

CYHRA a fait ses débuts en direct en octobre 2017 à Nosturi à Helsinki, en Finlande.

CYHRA a récemment terminé une tournée européenne avec de nouveaux camarades BATAILLE DE BATAILLE.