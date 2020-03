D-Nice partage la liste de lecture de la soirée dansante «Homeschool»: écouter

DJ D-Nice a partagé une playlist «Homeschool» sur Spotify avec plus de 50 de ses morceaux préférés pour dancefloor. Le DJ a récemment organisé une soirée de danse virtuelle de plus de 9 heures sur Instagram avec des invités de haut niveau comme Rihanna, Stevie Wonder, Will Smith, Quincy Jones, Lenny Kravitz, Missy Elliott et bien d’autres encore. Découvrez la playlist ci-dessous.

La liste de lecture regorge de jams de fête à l’ancienne comme le «Best of My Love» des émotions, «You Make Me Feel Mighty Real» de Sylvester et «All I Do» de Stevie Wonder. D-Nice prévoit de faire pivoter les chansons sur la liste de lecture avec des mises à jour régulières.

