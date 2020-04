DaBaby: «Blame It on Baby» fait ses débuts au premier rang

DaBaby est de retour au sommet.

Le rappeur de Caroline du Nord fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec Blame It on Baby. Son deuxième set, qui comprend des apparitions de Future, Roddy Ricch et Megan Thee Stallion, a remporté 124000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine, dont 12000 sont en vente d’albums. Il s’agit de son deuxième n ° 1 après KIRK, qui a ouvert au n ° 1 en octobre avec 146 000 unités.

Un bébé reconnaissant s’est rendu sur Instagram pour célébrer sa dernière réalisation. «Dieu est grand», a-t-il écrit, ajoutant: «Retour au travail.»

Devenir un succès, rester un succès, rester libre et rester VIVANT ne se produit pas d’où je viens. C’est quelque chose que je comprends ne peut jamais être tenu pour acquis. #Dieu est grand. – DaBaby (@DaBabyDaBaby) 27 avril 2020

Blame It on Baby détrône The Weeknd’s After Hours depuis la première place après quatre semaines consécutives. L’album du chanteur torontois, qui présente le haut de la carte Hot 100 «Blinding Lights», tombe au deuxième rang avec 55 000 unités d’album équivalentes.

Le top 10 de cette semaine est dominé par les sorties hip-hop. L’ancien n ° 1 Eternal Atake de Lil Uzi Vert reste n ° 3 avec 54 000 unités d’album équivalentes, tandis que Lil Baby’s My Turn baisse de 4-5 avec 42 000 unités. Bleeding Hollywood de Post Malone détient le n ° 6 (37 000) et Bad Bunny YHLQMDLG diapositives 5-7 (36 000).

S’il vous plaît, excusez-moi d’être ancien antisocial de Roddy Ricch, plonge 7-8 (34 000), Pray 4 Love de Rod Wave détient le n ° 9 (32 000) et The New Toronto 3 de Tory Lanez tombe 2 à 10 au cours de sa deuxième semaine ( 28 000).

Billboard 200 Top 10

1. DaBaby – Blame It on Baby – 124 000

2. The Weeknd – After Hours – 55 000

3. Lil Uzi Vert – Prise éternelle – 54 000

4. Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters – 44 000

5. Lil Baby – Mon tour – 42 000

6. Post Malone – Hollywood’s Bleeding – 37 000

7. Bad Bunny – YHLQMDLG – 36 000

8. Roddy Ricch – Veuillez m’excuser d’être antisocial – 34 000

9. Rod Wave – Pray 4 Love – 32 000

10. Tory Lanez – Le nouveau Toronto 3 – 28 000