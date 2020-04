DaBaby lance un nouvel album Blame It on Baby: écouter

DaBaby a sorti son deuxième album officiel. Le suivi du rappeur de Charlotte au KIRK de 2019 s’appelle Blame It on Baby. Il comprend Future, Quavo, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, YoungBoy Never Broke Again, A Boogie wit da Hoodie et Ashanti. Écoutez ci-dessous (via South Coast Music Group / Interscope Records).

DaBaby, qui a sorti sa première mixtape NonFiction en 2015, a connu une année de rupture en 2019. Le rappeur de Charlotte a signé avec Interscope en janvier, puis a publié son premier projet Baby on Baby en mars 19. Le projet comprenait «Walker Texas Ranger» et «Suge», qui ont atteint le 7e rang du Billboard Hot 100 et ont également remporté les nominations aux DaBaby Grammy pour la meilleure chanson de rap et la meilleure performance de rap. En juin, DaBaby a été nommé à la classe Freshman 2019 de XXL. Et, à l’automne, DaBaby a obtenu son premier album n ° 1 avec KIRK. Il a clôturé l’année avec une performance Saturday Night Live en décembre.

DaBaby a également déposé un grand nombre de versets invités l’année dernière. Il a figuré sur «Truth Hurts (DaBaby Remix)» de Lizzo, «Panini (DaBaby Remix)» de Lil Nas X, «Cash Shit» de Megan Thee Stallion, «My Oh My» de Camila Cabello, «Sticks» de Stunna 4 Vegas, «Post Malone’s». «Ennemis», «Douche chaude» de Chance the Rapper, et bien plus encore.

Jusqu’à présent cette année, avant la sortie de Blame It on Baby, DaBaby a sorti “Shut Up” et “Find My Way”, a rejoint Lil Yachty sur “Oprah’s Bank Account”, apparu sur le “Life Is Good (Remix)”, et plus.

Découvrez «Les 100 meilleures chansons de 2019» de Pitchfork avec «Cash Shit» au n ° 12.

.