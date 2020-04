DaBaby partage la vidéo de sa nouvelle chanson «Find My Way»: Regardez

DaBaby a sorti un nouveau single, “Find My Way”, produit par DJ Kid. La chanson est accompagnée d’une nouvelle vidéo de 10 minutes avec DaBaby et l’influenceur B. Simone. Le visuel à enjeux élevés, réalisé par Reel Goats, trouve DaBaby et B. Simone en fuite. Regardez ci-dessous.

“Find My Way” suit les sorties jumelles de DaBaby en 2019: son premier projet Baby on Baby et son premier album officiel KIRK.

Découvrez «Les meilleures chansons de rap de 2019» de Pitchfork, mettant en vedette «Suge» de DaBaby.

