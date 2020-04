DaBaby porte un masque chirurgical sur sa nouvelle couverture d’album

Le rappeur DaBaby a sorti son troisième album studio, Blame It on Baby, aujourd’hui. La pochette de l’album adaptée à l’époque se compose simplement de son créateur portant un masque chirurgical.

En plus d’être l’un des premiers (sinon le premier) artistes à créer un masque chirurgical pour une couverture d’album, DaBaby fait des vagues en raison de son calendrier de sortie rapide. Il y a à peine trois jours, la jeune femme de 28 ans s’est lancée sur les réseaux sociaux et a informé les fans de la sortie imminente de Blame It on Baby.

La pochette du disque surprise a fait une impression presque immédiate. De manière prévisible, cependant, l’effort de 13 pistes d’une demi-heure reçoit une attention supplémentaire maintenant qu’il est disponible pour acheter et profiter des services de streaming.

Quavo, Future, Roddy Ricch et d’autres ont joué sur Blame It on Baby, qui marque notamment le troisième album studio de DaBaby en un peu plus d’un an. Son premier album, Baby on Baby, a frappé les étagères des magasins et les plateformes de streaming le 1er mars 2019, suivi de Kirk en septembre 2019.

Alors que de nombreux fans des médias sociaux expriment leur approbation de Blame It on Baby – et sa sortie au milieu de la crise des coronavirus, à un moment où ils peuvent en particulier utiliser de nouveaux divertissements – d’autres trouvent à redire à ses similitudes perçues avec les albums précédents de DaBaby.

Dans cet esprit, un utilisateur de Twitter a déclaré: “Je ne suis même pas un haineux mais un dababy qui sort une même chanson chaque mois à ce stade.” Un deuxième individu a demandé: “Avions-nous vraiment besoin d’un autre album de DaBaby?”

Et enfin, un individu différent mais tweeté: “Le nouvel album de DaBaby sonne DaSame comme les autres.”

Au moment d’écrire ces lignes, DaBaby n’avait pas abordé la sortie de son album (ni les réponses des fans), sa dernière publication sur Twitter étant celle qui informait les fans du lancement prochain du disque.

DaBaby n’est pas le seul artiste de haut niveau à avoir récemment sorti un album. The Strokes a sorti The New Abnormal il y a une semaine, tandis que TOPS est arrivé sur la scène des nouvelles versions le 3 avril, avec I Feel Alive. Sans aucun doute, ces œuvres et d’autres aideront à divertir les fans alors qu’ils continuent à alimenter la crise COVID-19.