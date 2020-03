DaBaby poursuivi pour batterie suite à l’incident de la discothèque de Tampa

DaBaby fait face à un nouveau procès de Tyronesha Laws, la femme qu’il a semblé frapper lors d’une soirée dans une boîte de nuit de Tampa le 7 mars. Une vidéo de l’incident, qui a circulé sur les réseaux sociaux le lendemain, semblait montrer le rappeur frappant Laws. Elle le poursuit pour batterie, négligence et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, selon des documents judiciaires consultés par Pitchfork.

La plainte de Laws cite «des blessures au visage et à la tête» ainsi que «une détresse mentale et émotionnelle extrême» causée par l’incident et les «menaces sur les réseaux sociaux» qu’elle a reçues d’autres personnes après l’incident. Elle réclame 30 000 $ de dommages et intérêts.

Les avocats de Tyronesha Laws, Matt Morgan et Chelsea Cromer, ont déclaré dans un communiqué:

Morgan & Morgan a déposé une plainte officielle contre DaBaby concernant

l’incident de Tampa. L’incident a été scandaleux et choquant. nous

ont demandé un procès devant jury et ont hâte de présenter tous les

circonstances environnantes à un jury composé de pairs de nos clients. Notre objectif est

pour décourager une conduite similaire à l’avenir et envoyer un message

type de comportement n’est pas toléré en Amérique.

S’exprimant sur ses histoires Instagram à la suite de l’incident, DaBaby s’est excusé et a déclaré qu’il ne pouvait pas voir à cause du flash du téléphone et qu’il avait été frappé à l’œil avant de se déchaîner. “Je m’excuse sincèrement”, avait-il déclaré à l’époque. “Je fais. Je suis vraiment désolé qu’il y ait une femme à l’autre bout de cette lampe de poche sur leur téléphone. ” En juillet, le rappeur a fait face à un autre procès résultant d’une agression présumée dans une boîte de nuit.

Pitchfork a contacté les représentants de DaBaby pour commentaires.

.