Daft Punk a mis un “éclat spectral” sur leur album “Discovery”

L’empreinte laissée par le deuxième album de Daft Punk, Discovery, était si profonde qu’elle a inspiré un autre disque entier. La sortie de 2001, qui marquait la transition du duo de la musique house vers un nouveau son disco, avait été un top dix du monde entier, saluée par Entertainment Weekly comme «délirante et addictive».

Avant de commencer à enregistrer ce qui serait leur troisième album studio, Human After All, il y avait Daft Club, un album de remixes de chansons de Discovery (et un de leurs débuts en 1997, Homework), sorti en Europe le 1er décembre 2003 et aux États-Unis le 26 janvier de l’année suivante. Nommé pour le service de musique en ligne de l’acte, il avait été disponible numériquement beaucoup plus tôt, en tant que compagnon de l’album Discovery lui-même.

En tant que version provisoire, le Daft Club ne visait pas la prise de contrôle des cartes, mais il figurait bientôt sur le compte à rebours des meilleurs albums électroniques de Billboard, et a fait partie du top 30 en France natale de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Les points forts comprenaient le traitement Basement Jaxx de «Aerodynamic» et un remix Neptunes de «Harder, Better, Faster, Stronger».

Écoutez Daft Club en ce moment.

La presse pour le projet de remix était loin d’être universellement complémentaire, mais le journal britannique Guardian était enthousiasmé: «Une collection de remixes largement rafraîchissante, Daft Club suggère que Discovery contenait un excellent album qui n’a jamais été sorti. Cela est certainement vrai du mélange vertigineux et touristique de Neptunes de «Harder Better Faster Stronger» et de la version de Face à Face de Cosmo Vitelli, qui met un éclat spectral sur l’âme aux yeux bleus de la piste.

Daft Club peut être acheté ici.

Suivez la playlist officielle de Daft Punk Thomas Bangalter.