Daft Punk travaillerait sur la bande originale de la nouvelle bande Dario Argento!

L’un des retours que nous demandons le plus depuis des années est celui des robots préférés de tous, Daft PunkEh bien, depuis le lancement de Random Access Memories en 2013 et après avoir anéanti les Grammy Awards un an plus tard, nous ne savons rien du duo français.

La grande majorité espérait que organisera une tournée mondiale en 2017 de nous faire exploser la tête comme ils l’ont fait une décennie plus tôt avec la spectaculaire pyramide ou sortir une chanson spécialeEt comme nous le savons, cela ne s’est jamais produit. Mais apparemment l’avenir du groupe est dans le septième art et par Dario Argento.

Il s’avère que dans un récent entretien que le réalisateur italien a eu avec le journal Reppublica, où il a donné des détails sur son prochain film Occhiali Neri (la première depuis près de huit ans), a déclaré que Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo ils travaillaient sur la musique originale de cette bande.

Dans l’interview, Argento a mentionné que Daft Punk l’avait approché d’une manière plutôt particulière, et bien ce sont des fans (comme nous) de toute sa filmographie et a personnellement demandé à collaborer: «Ce sont mes admirateurs, ils connaissent tout mon cinéma. Ils ont découvert par des amis français que je tournais un nouveau film et m’ont appelé pour dire: “Nous voulons travailler avec vous”. »

Selon la même source, Dario Argento attendrait que le duo lui envoie les premières chansons inspirées de ce film et ils lui rendraient visite à Rome Quand il est sécuritaire de voyager dans ce pays pour montrer vos idées.

Ainsi, Daft Punk rejoindrait une grande liste de compositeurs légendaires qui ont travaillé avec le maître du cinéma Giallo comme Ennio Morriocone ou Goblin Et ce serait son deuxième emploi dans le septième art après avoir composé la bande originale de Tron: Legacy.

Avec toute la situation du coronavirus, Dario Argento a dû arrêter la production d’Occhiali NeriParce que le tournage devait commencer dans les premiers jours de mai. Maintenant, le tournage a été reporté au début de septembre, lorsque tout devrait revenir à la normale.

Ce serait sans aucun doute l’une des collaborations les plus intéressantes du septième art, avec Daft Punk jouant sa grande musique et Argento cette vision énorme qu’il a à raconter des histoires choquantes. Mais alors que nous avons plus d’informations sur cette paire de génies, consultez le documentaire sur Coachella ci-dessous, où nous avons vu l’énorme pyramide du robot s’élever à nouveau dans le désert:

Voir sur YouTube