Damien Jurado annonce un nouvel album et une nouvelle tournée, partage la chanson: écouter

Damien Jurado a annoncé un nouvel album. Ça s’appelle Quoi de neuf, Tomboy?, Et ça sort le 1er mai via Mama Bird. Écoutez la chanson «Birds Tricked into the Trees» ci-dessous. Trouvez les éditions physiques de Quoi de neuf, Tomboy? à Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Parallèlement aux nouvelles de l’album, Damien Jurado a annoncé une liste de dates de tournée. Il a des spectacles aux États-Unis et en Europe à venir ce printemps et cet été. Shannon Lay, Kevin Morby, Het Zesde Metaal et Nathaniel Rateliff se joindront à certaines dates. Trouvez le calendrier de Jurado ci-dessous. Achetez vos billets ici.

Quoi de neuf, Tomboy? est le troisième album de Jurado en autant d’années, après In the Shape of a Storm en 2019 et The Horizon Just Laughed en 2018.

Lisez à propos de l’album 2012 de Damien Jurado, Maraqopa, dans la liste de Pitchfork des «50 meilleurs albums de rock indépendant du nord-ouest du Pacifique».

Quoi de neuf, Tomboy?:

01 Oiseaux piégés dans les arbres

02 Ochoa

03 Alice Hyatt

04 Arthur Aware

05 Francine

06 Fool Maria

07 Quand vous étiez peu

08 Sandra

09 La fin de la route

10 Frankie

Damien Jurado:

03-06 Chicago, IL – The Chicago Theatre%

04-30 Seattle, WA – Fremont Abbey

05-01 Tacoma, WA – Alma Mater

05-05 Baton Rouge, LA – Salle de bal Mid City

05-06 Houston, TX – Continental Club

05-07 Dallas, TX – Les détectives sauvages

05-09 Denton, TX – Andy’s Bar

05-21 Fayetteville, AR – Mt. Auditorium Sequoyah Clapp $

05-23 Memphis, TN – Growler’s $

05-24 Nashville, TN – Troisième homme Records $

05-26 Knoxville, TN – Old City PAC $

05-27 Asheville, NC – Aigle gris $

05-28 Louisville, KY – Zanzabar $

05-30 Lexington, KY – The Burl $

05-31 Cincinnati, OH – The Woodward $

06-10 Chico, CA – La grande salle de la brasserie Sierra Nevada $

06-11 San Francisco, Californie – Great American Music Hall $

06-13 Felton, Californie – Felton Music Hall

06-14 Los Angeles, CA – Projet Pico Union

07-04 Vilanova i la Geltrú, Espagne – Festival Vida

07-15 Anvers, Belgique – OLT Rivierenhof &

08-25 Morrison, CO – Amphithéâtre Red Rocks @

08-26 Morrison, CO – Amphithéâtre Red Rocks @

% avec Nathaniel Rateliff

$ avec Shannon Lay

& avec Het Zesde Metaal

@ avec Kevin Morby

.