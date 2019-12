Damon Dash fait face à une poursuite de 50 millions de dollars en matière de violence sexuelle

Un photographe a déposé une plainte de 50 millions de dollars contre le producteur Damon Dash, affirmant qu'il l'avait agressée sexuellement.

Dans un dossier que TheWrap a vu, Monique Bunn a accusé le co-fondateur de Roc-A-Fella Records de l'avoir agressé à son domicile en avril de cette année.

Apparemment, Dash a engagé Bunn, connu pour photographier des stars du rap, pour une séance photo liée à une entreprise de mode qu'il possède, qui s'appelle Poppington. Après avoir terminé la première journée de tournage, les deux se sont rendus chez Dash.

Selon la plainte, "En arrivant à la résidence Dash, Bunn a été informée qu'elle séjournait dans la chambre de la fille de Dash." Elle insiste sur le fait que Dash est venu plus tard dans cette chambre pendant qu'elle dormait et l'a agressée sexuellement en ne portant qu'une robe. Elle insiste également sur le fait que Dash était probablement intoxiqué à l'époque, car «Dash avait bu de l'alcool et fumé de la marijuana toute la journée».

Bunn dit qu'elle a repoussé l'agression et que, même si elle n'a pas quitté la maison cette nuit-là, elle n'a pas dormi non plus.

En plus de l'agression, Bunn affirme que Dash a menacé de faire un docuseries sur sa vie si elle ne se taisait pas sur l'agression et que Dash n'a pas restitué certains de ses biens, tels que des photographies qu'elle avait prises dans le passé de célébrités.

Jusqu'à présent, ni Dash ni ses représentants n'ont publié de déclaration en réponse aux accusations, mais on ne peut pas en dire autant des représentants de Bunn.

Christopher Brown, qui est l'avocat de Bunn, a déclaré: «Mme Bunn attend avec impatience qu'un jury tranche le litige. »

Bunn a également nommé Raquel Horn dans le costume, qui est le partenaire de Dash, ainsi que Poppington LLC et Damon Dash Studios.

Dash a fait des nouvelles le mois dernier quand il a été arrêté pour avoir omis de payer une pension alimentaire pour enfant alors qu'il était en cour pour payer une pension alimentaire pour un autre enfant.