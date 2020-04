Dan ‘Chewy’ Mongrain de Voivod publie la vidéo du didacticiel ‘Obsolete Beings’

En détention, en essayant de s’adapter et de tirer le meilleur parti de la situation, Dan “Chewy” Mongrain (VOIVOD) a décidé de tenter cette première vidéo didactique – une autopsie très complète du solo de “Êtres obsolètes” qui est la piste d’ouverture et le premier single du dernier VOIVOD libérer et Junolauréat du meilleur album métal de l’année en 2019 au Canada, “Le reveil” (Century Media).

“Ces leçons et parties de guitare / musique couvrent de nombreux aspects de mes techniques de jeu, de composition et de solo de guitare dans les moindres détails.” Mongrain dit. “Je pensais que ce serait un bon moment pour partager cela. Et cela semble être beaucoup apprécié! J’espère en faire plus dans un proche avenir.”

Dans d’autres nouvelles, Mongrain fait maintenant officiellement partie de DiMarzio artistes de ramassage.

“Merci à mon ami David Davidson de RÉVOCATION. Il a eu la gentillesse de me présenter DiMarzio équipe. Nous avons tourné ensemble l’année dernière et nous nous sommes éclatés sur la route, David est un grand guitariste et un gars très sympa avec un grand sens de l’humour. “

VOIVOD travaille actuellement sur un disque live et un nouvel album studio, parmi d’autres projets passionnants qui sortiront cette année.

L’automne dernier, Mongrain a parlé à The Jimmy Cabs “5150 Interview Series” sur la façon dont il a abordé la tâche peu enviable de remplacer la fondation VOIVOD guitariste Denis “Piggy” D’Amour, décédée des suites d’un cancer du côlon en 2005. D’AmourLa marque non conventionnelle de jeu de guitare était un VOIVODson, mais Mongrain, un fan de longue date du groupe, a injecté sa propre personnalité dans VOIVOD tout en conservant certaines des caractéristiques de D’Amourjoue.

Interrogé sur la façon dont est entré dans D’Amourchaussures, ainsi que le processus d’écriture “Le reveil”, Mongrain a déclaré: “Lorsque nous avons travaillé sur «Terre cible», qui est sorti en 2013, c’était la première fois que nous travaillions ensemble pour la composition et tout. J’avais ce genre d’ombre de ce VOIVOD devrait ressembler, ou, ressemblerait à sans Porcin. J’étais assez inquiet à ce sujet quand j’écrivais des riffs et des idées. Mais en même temps, après un certain temps, je l’ai lâché. J’ai pensé: ‘Je suis fan de VOIVOD depuis que j’avais 11 ans. C’est le groupe que j’ai le plus écouté de toute ma vie. Et j’ai écouté beaucoup de choses, comme différents genres, mais VOIVOD a toujours été le centre. Ça m’a toujours donné beaucoup de… VOIVOD était si unique que tout le reste pour moi était un peu fade. J’ai toujours recherché cette étincelle d’originalité et d’unicité dans tout ce que j’ai écouté. Quand je suis devenu musicien et compositeur, je voulais avoir cette chose, mais je pense que je l’avais déjà à cause de ce que j’écoutais. Ça a grandi en moi naturellement. Quand nous avons fait «Terre cible», après un certain temps, je suis devenu plus à l’aise et plus naturel à écrire, et sans me poser trop de questions. Puis, quelques années [later], nous avons travaillé «Société de poste» avec la nouvelle gamme, donc quelque chose s’est ouvert pour nous tous avec la nouvelle dynamique de la nouvelle gamme. Nous travaillerions ensemble sans aucun ego. Une fois qu’une idée était là, c’était l’idée de tout le monde. Ce n’était ni le mien, ni le sien. Et nous travaillerions ensemble pour en faire la meilleure idée, la meilleure musique possible. C’est devenu VOIVOD la musique tout de suite. [Snaps fingers] Dès que Michel [[‘Away’ Langevin, tambours]joue et «Snake»[[Denis Bélanger]chante, ça devient VOIVOD couleurs. C’est assez magique. “

Il a poursuivi: “Pour ‘Le reveil’, nous avions l’équipe qui a produit «Société de poste». Nous avons développé cette façon de travailler qui fonctionnait très bien. Il était alors très facile de savoir à l’avance quel type d’étape nous prendrions pour le faire en studio et être prêt pour chaque partie et chaque chanson, sauf une. «Sonic Mycelium», dernière chanson de l’album, j’ai dû écrire entre deux concerts à Montréal, une émission de télévision que je fais chaque année pour aider les enfants de la rue; J’y participe en tant que freelance, mais Michel est un batteur d’enregistrement très rapide. Il fait tout à peu près en une seule prise, et il fait différentes prises jusqu’à ce qu’il soit satisfaisant, mais après une semaine de batterie, pas même une semaine, il en a fini avec les pistes de batterie, et cette chanson n’était pas terminée. [Laughs] J’ai eu l’idée d’utiliser le thème principal de chaque chanson et de la mettre sous forme de puzzle, donc j’avais deux jours et demi pour la terminer à la maison parce que c’était la seule chanson que nous n’avions pas répétée du tout. Nous ne nous sommes pas vus s’entraîner, j’ai donc dû faire le puzzle et tout pour terminer les pistes de batterie. Ça a fini par être 12 minutes de musique et je n’avais peut-être que deux ou trois minutes avant ça. Celui-là était assez stressant, mais ça s’est bien passé avec la pression et tout. Snake a également eu cette idée d’utiliser les principaux thèmes vocaux de chaque chanson et de les mettre sur d’autres parties d’autres chansons. C’est assez intéressant pour le fan qui l’a écouté car c’est un puzzle. C’est interactif dans la façon dont, ‘Oh! C’est la voix de cette chanson mais c’est le riff de la chanson. Ce n’est pas dans la même tonalité dans le même tempo. Inconsciemment, mais pas vraiment, dans une approche de type connaissance, à moins que vous ne soyez musicien ou musicien instruit. Mais de toute façon, nous avons travaillé très dur tous ensemble. C’était aussi un processus très amusant. ”