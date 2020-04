D’anciens chefs de machine s’associent avec le bassiste de Shinedown pour la couverture d’Alice In Chains “ No Excuses ”

Phil Demmel (TÊTE DE LA MACHINE, LA VIOLENCE), Marta Demmel (SAIGNEMENT PAR), Dave McClain (TÊTE DE LA MACHINE, SACRED REICH) et Eric Bass (SHINEDOWN) ont uni leurs forces pour enregistrer une version de couverture de quarantaine de ALICE ENCHAÎNÉE” “Pas d’excuses”.

En ce qui concerne la façon dont la couverture est venue, Demmel m’a dit: “‘Pas d’excuses’ est une chanson que je voulais couvrir avec notre groupe de reprises LES MERKINS. À l’anniversaire de Laynec’est[[Staley]passant (5 avril), j’ai demandé à Marta si elle voulait l’enregistrer dans notre home studio où ce serait la 1ère voix que j’y ai enregistrée et sa 1ère fois enregistrer une piste vocale principale. C’était une expérience d’apprentissage amusante alors nous avons demandé à nos amis, Dave McClain et Eric Bass pour aider à terminer la piste. Nous avons décidé de partager cette expérience avec vous en sachant qu’elle est loin d’être parfaite, comme nous le sommes tous en tant qu’humains. “

Demmel a annoncé sa sortie de TÊTE DE LA MACHINE en octobre 2018, expliquant à l’époque qu’il voulait “s’éloigner et faire autre chose musicalement”. Phil, qui a d’abord joué avec TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn dans LA VIOLENCE à la fin des années 80 et au début des années 90, TÊTE DE LA MACHINEc’est “Tournée Freaks & Zeroes” avant de quitter officiellement le groupe.

Demmel a passé l’année dernière à jouer des spectacles sporadiques avec les réunis LA VIOLENCE, qui a récemment signé un accord avec Disques Metal Blade. Le nouvel EP du groupe devrait être enregistré dans les prochains mois.



