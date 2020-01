Daniel Avery fait équipe avec Alessandro Cortini pour le nouvel album Illusion of Time

Daniel Avery et le collaborateur de Nine Inch Nails, Alessandro Cortini, ont annoncé leur premier long métrage collaboratif. Ça s’appelle Illusion of Time et ça sort le 13 mars sur Mute / Phantasy. Ils ont également partagé une vidéo pour la chanson titre, réalisée par Sam Davis et Tom Andrew.

Dans un communiqué, Alessandro Cortini a déclaré: «La vidéo incarne la volatilité et la nature cachée du sujet et du sens de la musique. Un sens qui est finalement personnel et unique pour l’auditeur / spectateur. »Regardez le visuel ci-dessous.

Selon un communiqué de presse, Avery et Cortini ont travaillé sur Illusion of Time pendant plusieurs années avant de le terminer lors d’une tournée avec Nine Inch Nails en 2018, quand Avery a soutenu. L’album comprend «Sun» et «Water», qui figuraient sur le EP Sun Draw Water 2017 du duo.

Illusion de temps:

01 dim.

02 Illusion de temps

03 CC Pad

04 Space Channel

05 À l’intérieur des ruines

06 à première vue

07 interrompu par le nuage de lumière

08 Entrer Quitter

09 Eau

10 photos

.