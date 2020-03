Daniel Raddcliffe veut jouer David Bowie dans un biopic

Nous sommes à une époque où les films sur la vie des plus grandes stars du rock de l’histoire connaissent un succès complet. Nous avons déjà eu la chance de voir les films de Bohemian Rhapsody et Rocketman de Freddie Mercury et Elton John respectivement, mais il y a beaucoup de biopics intéressants prévus à l’avenir, comme celui du grand David Bowie. Il y a quelque temps, ils ont annoncé que l’acteur Johnny Flynn serait en charge de donner vie au musicien légendaire de Stardust, mais il y a d’autres noms qui lèvent la main pour l’interpréter et l’un d’eux est Daniel Radcliffe.

Oui, ce n’est pas une blague. Dans une récente interview que FOX News a faite au célèbre acteur de Harry Potter pour promouvoir son dernier film, Escape from Pretoria, ils lui ont demandé de bas en main s’il aimerait apparaître dans un biopic de musiciens. Bien sûr, il a dit oui et étant plus précis et En pensant au musicien de ses rêves, Radcliffe a mentionné qu’il aimerait être Ziggy Stardust lui-même: “Si vous parlez comme si c’était un rêve, qui serait-il amusant de jouer et quelles chansons seraient géniales à chanter, alors je suppose que ce serait David Bowie. Peut-être quelque chose de punk ou quelque chose des années 70 qui nécessite moins de capacité de chant de ma part. Ça pourrait être bien. “

Mais ne nous excitons pas et ne pensons pas à l’apparence de Daniel avec certains des milliers de tenues que le musicien a portées tout au long de sa carrière, car Selon l’acteur de 30 ans, il ne serait pas bon pour ce type de film: “Je ne veux pas vraiment m’impliquer là-dedans. Je ne pense pas que ce soit bon, et je pense certainement qu’il y a des gens qui seraient meilleurs. Et d’ailleurs, nous n’avons pas besoin de faire un film sur la vie de chacun. S’il était un musicien que j’aimais aussi, il y aurait aussi ce genre de double pression de ne pas vouloir gâcher un film sur mon musicien préféré. »

Malgré cela, Daniel Radcliffe a déclaré qu’il ne perdait pas espoir qu’un jour un réalisateur ou producteur intéressé à raconter une autre facette de la scène du musicien le considérerait pour l’interpréter. Apparemment, l’acteur ne veut plus être Harry Potter, mais “Starman”.