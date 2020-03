Danny Ray Thompson de Sun Ra Arkestra décédé à 72 ans

Danny Ray Thompson, saxophoniste baryton de longue date et flûtiste de l’ensemble de jazz cosmique Sun Ra Arkestra, est décédé. Selon le New York Times et un article sur le site Web du groupe, Thompson est décédé le 12 mars à Philadelphie. Il avait 72 ans. “Danny Ray Thompson parcourt maintenant les voies spatiales, rejoignant les nombreux membres bien-aimés d’Arkestra qui ont déjà quitté la planète et qui planent désormais avec l’esprit de Sun Ra”, a écrit le groupe dans leur article. Trouvez-le en entier ci-dessous.

Thompson a rejoint Sun Ra Arkesta en 1967. Sa première apparition sur un album de l’Arkestra était en 1969, sur le groupe Atlantis LP. Thompson a continué à jouer sur des dizaines d’enregistrements du groupe au cours des décennies, y compris ceux figurant sur la collection couvrant toute la carrière In the Orbit of Ra, Thunder of the Gods en 2017, et de nombreux autres albums de la carrière très prolifique de l’Arkestra.

Thompson portait de nombreux chapeaux pendant son séjour dans le groupe. Il a commencé à regarder la maison de l’Arkestra à New York tous les lundis soirs pendant que le groupe jouait un set hebdomadaire au Slug’s Saloon. Thompson a également agi comme chauffeur du groupe, ainsi que comme gestionnaire et membre de longue date. Thompson a quitté l’Arkestra dans les années 1990 avant de revenir dans le groupe dans les années 2000.

En 2019, Thompson a sorti Ceremonial Healing, un album de jazz avant-gardiste de 10 titres avec Marshall Allen, Jamie Saft, Trevor Dunn, Balazs Pandi et Roswell Rudd.

