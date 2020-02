Danny Wimmer présente reçoit un investissement «substantiel» de Yucaipa

Danny Wimmer Presents, promoteur d’un festival de musique dont le siège est à Los Angeles, a obtenu un investissement majeur de The Yucaipa Companies, une société de capital-investissement basée également à Los Angeles.

La nouvelle du soutien a été envoyée par courriel à Digital Music News plus tôt dans la journée par Danny Wimmer. Le montant de la transaction, bien que non spécifié, a été décrit comme «substantiel». De même, les utilisations probables des fonds n’ont pas été divulguées, mais il a été indiqué que Danny Wimmer Presents “développera davantage les opportunités” avec l’argent, faisant peut-être référence à l’organisation de festivals supplémentaires.

Parlant de l’accord dans un communiqué, le PDG de Danny Wimmer, Danny Hayes, a déclaré que son entreprise comptait «plusieurs» investisseurs intéressés, mais que la compréhension et les contacts de Yucaipa semblaient particulièrement capables de générer de la croissance et d’aider à atteindre des objectifs à long terme. Il n’y a eu aucun commentaire de Ronald Burkle ou de ses associés.

Cependant, il a été révélé que Danny Wimmer Presents avait prolongé son contrat avec Front Gate Tickets, l’un des principaux organisateurs et distributeurs de billets de festival.

Danny Wimmer Presents a été fondé en 2011 par le vétéran de l’industrie musicale du même nom (qui est toujours impliqué dans l’entreprise, mais pas en tant que PDG). Le DWP accueille une multitude de festivals bien connus, notamment Aftershock de Sacramento, Epicenter de Caroline du Nord et Welcome to Rockville de Floride. L’année dernière, les festivals DWP ont attiré environ 750 000 invités et ont présenté des performances de nombreux artistes de premier plan, notamment les Foo Fighters, Machine Gun Kelly, Slipknot et Blink-182.

The Yucaipa Companies a été fondée par Ronald Burkle en 1986 et est depuis devenue une entité de plusieurs milliards de dollars. La marque achète et soutient généralement des épiceries, des grands magasins et des actifs connexes, bien qu’elle se soit auparavant diversifiée dans le divertissement avec un investissement important dans Relativity Media, producteur et distributeur de contenu de divertissement.

Yucaipa a racheté des sociétés de l’industrie musicale en plus de Danny Wimmer Presents, et il n’est pas clair pour le moment comment – ou si – ces filiales se coordonneront avec DWP.