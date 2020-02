Dans le sillage de «Lyric-Gate», Apple Music exploite Genius pour la série «Verified»

Apple Music s’est associé à Genius pour la célèbre série de vidéos du site de paroles, Verified. L’émission est maintenant disponible sur Apple Music.

Apple Music coproduira également la série, avec d’abord des épisodes sur Apple Music. Les épisodes seront ensuite déployés sur le site Web de Genius avant de se rendre sur YouTube.

Il y a plus de 800 épisodes de Verified depuis ses débuts en 2016, ce qui en fait un accroc considérable pour Apple.

Pour célébrer le nouveau partenariat, Genius a publié deux nouveaux épisodes vérifiés. Ces épisodes couvrent «Mind Is A Prison» d’Alec Benjamin et «CAMP» de Yung Baby Tate. Les prochains épisodes vérifiés se concentreront sur des chansons de 24KGoldn, Olivia Rodrigo, Caroline Polachek, et plus encore.

Apple Music travaille également en étroite collaboration avec Genius à d’autres égards. Il est devenu le premier lecteur de musique officiel de Genius en 2018. Les auditeurs d’Apple Music peuvent jouer des chansons sur le site sans le quitter. Il est également le fournisseur officiel de paroles de milliers de chansons sur Apple Music.

Genius alimente également la fonction «Derrière les paroles» de Spotify qui a été déployée pour certaines chansons et listes de lecture. Les chansons et les listes de lecture qui prennent en charge la fonction auront un bouton de paroles dans le mini-lecteur lorsqu’une chanson est en cours de lecture. Les deux services souhaitent collaborer avec Genius, qui travaille souvent directement avec des artistes.

L’accord intervient après Lyricgate l’année dernière – Google a été surpris en train de copier / coller les paroles de Genius en flagrant délit.

Google a ensuite attribué le blâme à son partenaire lyrique, LyricFind. Genius a utilisé des virgules alternées pour épeler «en flagrant délit» sur des paroles spécifiques. Ces paroles sont ensuite apparues sur des sites où LyricFind a fourni les paroles. Maintenant, Google et LyricFind font face à une poursuite de 50 millions de dollars pour cette pratique.

LyricFind dit qu’il fera un meilleur travail de vérification des paroles sur son site et de leurs origines. Pour l’instant, Apple semble être un partenaire de contenu avec une entreprise qui travaille en étroite collaboration avec les artistes et ce depuis plusieurs années. De nouveaux épisodes de Verified apparaîtront tous les jours de la semaine sur Apple Music et le site Web Genius.