Dantzig annonce les dates de la tournée européenne de l’été 2020

DANZIG a annoncé plusieurs dates européennes en direct pour cet été. Le trek de huit dates débutera à la Fezen festival en Hongrie et comprendra une apparition à l’Allemagne M’era Luna Festival. Il y aura également des spectacles en tête d’affiche en Norvège, au Danemark et en Suisse.

Des dates de tournée:

31 juillet – Szekesfehervar, Hongrie – Fezen



01 août – Munich, Allemagne – Circus Krone



02 août – Zurich, Suisse – Volkshaus



04 août – Copenhague, Danemark – Amager Bio



05 août – Oslo, Norvège – Scène Sentrum



07 août – Köln, Allemagne – E-Werk



08 août – Hildesheim, Allemagne – M’era Luna



09 août – Wiesbaden, Allemagne – Schachthof

Comme indiqué précédemment, Glenn Danzigcollection tant attendue de Elvis Presley couvertures, intitulées de manière appropriée “Dantzig chante Elvis”, est prévu pour une sortie le 17 avril. Les pistes qui doivent apparaître sur l’effort incluent “Est-ce si étrange”, “Aimer les bras” et “Une nuit”.

Deux spectacles en direct pour soutenir “Dantzig chante Elvis” sera annoncé plus tard ce mois-ci pour Los Angeles et San Francisco. Prévus pour se dérouler fin avril, il s’agira de petits spectacles intimes assis comme Glenn veut essayer de capturer une vieille atmosphère de boîte de nuit de Las Vegas.

Dantzig précédemment couvert Presleyc’est “Difficulté” sur son groupe éponyme “Thrall-Demonsweatlive” EP en 1993. Il a également enregistré une version de “Laisse toi aller” pour 2015 “Squelettes”.

DANZIG a été formé en 1987 après Glennl’implication de l’horreur-punks la MISFITS et hard rockers gothiques SAMHAIN.

DANZIGdernier album de, “Couronne de Laden noir”, est sorti en mai 2017 via Dossiers diaboliques/Nuclear Blast Entertainment.

