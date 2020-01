Dantzig, Mercyful Fate, Blue Ostrer Cult et Down Set pour le Psycho Las Vegas de cette année

Psycho Las Vegas continuera de redéfinir la conception de l’Amérique de ce qu’un festival peut être, en prenant le Mandalay Bay Resort and Casino pour la deuxième année consécutive du 14 au 16 août 2020. Approchant maintenant de sa cinquième année consécutive dans la décadence étouffante des néons de Las Vegas, le La prise de contrôle du casino à l’échelle du complexe comprendra quatre étapes, dont le Mandalay Bay Events Centre de classe mondiale, l’emblématique House of Blues, la plage de Mandalay Bay et le Rhythm & Riffs Lounge, situés au centre de l’étage du casino.

Cette année Psycho Las Vegas La programmation comprend plus de 70 numéros emblématiques, offrant aux fans l’un des formats de festival les plus uniques et les plus immersifs au monde.

Les points saillants du rendement comprendront:

* DANZIG célébrera le 30e anniversaire de sans doute son meilleur record, “Dantzig II: Lucifuge”, et sera également la seule performance de l’album en entier aux États-Unis cette année.

* MERCYFUL FATE s’envolera pour une représentation de retrouvailles exclusive aux États-Unis pour 2020, marquant également leur première performance ensemble depuis 1999

* AUX PORTES exécutera “Slaughter Of The Soul” dans son intégralité, célébrant les 25 ans de l’album

* VERS LE BAS célébrera le 25e anniversaire de son premier album, “NOLA”

* Performances réunion par ADAMANTIUM et POISON LE PUITS, qui célèbrent également le 20e anniversaire de leur “En face de décembre” album

* EMPEREUR, WATAIN et SATYRICON fera des apparitions uniques au festival

* CULTE DE FEU et MEPHISTOFELES feront leurs débuts aux États-Unis à Psycho Las Vegas

La gamme complète de musique 2020 comprend:

DANZIG



MERCYFUL FATE



EMPEREUR



LES LÈVRES FLAMMANTES



BLUE ÖYSTER CULT



VERS LE BAS



BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB



TY SEGALL



PEINTURE DE GUERRE



GRABUGE



SATYRICON



WATAIN



BLONDE REDHEAD



SANTÉ



NÉCROLOGIE



ULVER



KATATONIA



AUX PORTES



POISON LE PUITS



T.S.O.L.



CROWBAR



EXHORDER



LES LOUPS DANS LA SALLE DU TRÔNE



JEUDI



PINBACK



ZOLA JESUS



MAJESTÉ DRABE



BORIS



KING DUDE



PAUL CAUTHEN



AMIGO LE DIABLE



EYEHATEGOD



PIG DESTROYER



RÉPULSION



IMMOLATION



MINUIT



MGLA



VENT



CURSIVE



BRUTUS



PROFANATICA



DENS BAS



NOIR JOE LEWIS



INTRONAUT



BOYSETSFIRE



DÉCÈS PAR STÉRÉO



CURL UP AND DIE



ADAMANTIUM



CA VA TE DÉTRUIRE



KHEMMIS



MOTHERSHIP



GUANTANAMO BAYWATCH



LA FIÈVRE DE LA DENGUE



KAELAN MIKLA



BLACKWATER HOLYLIGHT



FATSO JETSON



WINO



MORT TERRIFIANTE



MEPHISTOFELES



FRANKIE ET ​​LES DOIGTS DE SORCIÈRE



BOUFFÉE



FOIE GRAS



CRISTAUX DE SAVEUR



SILVERTOMB



LORD BUFFALO



WARISH



AUMÔNE



BÖMBERS



GLACIAL TOMB



RELAXER



SABBITCH NOIR



HIPPIE DEATH CULT



VAELMYST



MÈRE MERCURE



DJ SCOTT SELTZER



DEUX MINUTES POUR TARDIR LA NUIT

VIEIL HOMME GLOOM, AÎNÉ, POLYRHYTHMIQUE, FILLES DE LA MORT DE LA VALLÉE, LE CRÂNE, BLACKWATER HOLYLIGHT, ICI SE TROUVE L’HOMME et DJ Scott Seltzer faire la facture de la Psycho Swim pré-fête, qui se tiendra au Daylight Beach Club à Mandalay Bay le jeudi 13 août.

Billets pour Psycho Las Vegas aussi bien que Psycho Swim la pré-fête, qui nécessite un billet distinct du pass principal du festival, est en vente maintenant.

Billets pour tous Psycho Las Vegas les événements peuvent être achetés sur VivaPsycho.com.

