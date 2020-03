Dark Tranquillity accueille officiellement les guitaristes Chris Amott et Johan Reinholdz

Metallers de mort mélodiques suédois TRANQUILITÉ FONCÉE ont annoncé l’ajout de guitaristes Chris Amott (ex-ENNEMI JURÉ) et Johan Reinholdz (ANDROMEDA) aux rangs du groupe.

Les deux musiciens, qui ont été membres de TRANQUILITÉ FONCÉELa programmation de tournées depuis 2017, fera ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur leur prochain suivi de 2016 “Atoma” album, provisoirement prévu avant la fin de l’année.

TRANQUILITÉ FONCÉE chanteur Mikael Stanne a cassé les nouvelles de Amott et Reinholdza amélioré les rôles dans une déclaration sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Il a écrit: “Un nouveau cycle commence…

“Aujourd’hui marque le premier jour d’enregistrement de notre nouvel album.

“En ces temps incertains, tout ce que nous pouvons faire est d’essayer de canaliser cette frustration, cette peur et cette anxiété dans la musique et les mots. L’isolement peut être un puissant facteur de motivation et nous nous engageons à en faire le meilleur possible.”

“Avec nous cette fois, nous avons deux musiciens fantastiques qui sont en tournée avec nous depuis un certain temps et nous sommes maintenant fiers d’annoncer comme de vrais membres TRANQUILITÉ FONCÉE; Chris Amott et Johan Reinholdz. Ils ont été des ajouts incroyables à nos concerts et maintenant nous avons hâte d’entendre ce que leur musicalité collective et leurs compétences ajouteront à cet album.

“Restez à l’écoute car nous vous informerons de la progression de l’enregistrement et restons en sécurité là-bas!”

TRANQUILITÉ FONCÉELa programmation actuelle de:

Mikael Stanne – Chant



Anders Jivarp – Tambours



Martin Brändström – Claviers



Anders Iwers – Basse



Johan Reinholdz – Guitare



Chris Amott – Guitare

Fondateur TRANQUILITÉ FONCÉE guitariste Niklas Sundin a annoncé son départ du groupe la semaine dernière, expliquant dans une déclaration qu’il “avait toujours apprécié le processus créatif plus que les aspects de performance d’être dans un groupe, et les longues tournées nécessaires étaient de moins en moins attrayantes pour chaque album.”



