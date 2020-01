Date, heure et chaîne de télévision! – HITC

Ce sera une nuit de discours et de performances incontournables.

Tout le monde se demande comment regarder les BRIT Awards 2020 après la publication des nominations prévues.

Parfois, il est facile de tenir la musique pour acquise, mais pour la majorité, il ne se passe pas une journée sans l’écouter. Pour ceux qui en sont particulièrement passionnés, nous vivons une époque passionnante.

Il y a tellement d’innovateurs et de talents dans une variété de scènes, combinant des sons et aidant à créer quelque chose d’inspirant et de rafraîchissant. La récente cérémonie des Grammys s’est avérée une soirée très intéressante, avec Billie Eilish, 18 ans, qui a remporté les quatre prix majeurs. Ouais… wow!

Avec les Grammys maintenant derrière nous, cependant, les discussions se sont rapidement tournées vers les BRIT Awards 2020.

Ce sera certainement une nuit de célébration mémorable alors que nous regardons des noms remarquables tels que Stormzy, FKA Twigs, Charli XCXDave, Lewis Capaldi et bien d’autres se disputent des prix convoités.

Alors, comment pouvons-nous nous connecter?

Comment regarder les BRIT Awards 2020

Les BRIT Awards seront diffusés sur ITV1 à partir de 20 heures le mardi 18 février 2020.

Cependant, vous pouvez vous plonger dans l’excitation du tapis rouge – animée par Alice Levine et Clara Amfo – sur ITV2 à partir de 19 h.

Il est diffusé en direct depuis la 02 Arena, comme cela a été le cas depuis 2011, et cette fois, l’acteur et comédien Jack Whitehall prend les devants d’hébergement.

Nous pouvons nous attendre à des performances de Stormzy, Billie Eilish, Lewis Capaldi et plus encore la nuit, ce qui est toujours un énorme bonus!

Album Mastercard de l’année

C’est une compétition très difficile cette année dans la catégorie Album Mastercard de l’année.

C’est sans doute le plus grand de la soirée, et l’année dernière, nous avons vu The 1975’s A Brief Inquiry into Online Relationships marquer l’honneur. Découvrez les nominations de cette année:

– Dave – Psychodrame

– Harry Styles – Fine Line

– Lewis Capaldi – Divinement sans inspiration dans une mesure infernale

– Michael Kiwanuka – Kiwanuka

– Stormzy – Heavy est la tête

La discussion sur les BRIT Awards envahit Twitter

Comme prévu, un certain nombre de fans de musique ont afflué sur Twitter pour offrir leurs points de vue et opinions.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?