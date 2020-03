Dates de tournée de Queen + Adam Lambert Reschedule European Rhapsody

La reine + Adam Lambert ont annoncé à regret aujourd’hui que leur prochaine tournée de 27 dates au Royaume-Uni et en Europe “Rhapsody” est reportée en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, bien qu’ils aient réussi à reprogrammer les dates pour 2021.

La tournée 2020 devait commencer en Italie le 24 mai, avec l’itinéraire comprenant également une série massive de 10 concerts London O2 ainsi qu’une paire de spectacles chacun à Manchester et Birmingham, avant que les dates de l’Europe continentale ne se terminent avec deux spectacles à Madrid les 7 et 8 juillet.

La décision a été prise en pensant à la sécurité de notre public, du groupe, de l’équipe et du personnel de la salle et avec près de 400 000 billets vendus tout au long de la tournée, ce n’était pas une décision prise à la légère.

La bonne nouvelle pour les fans est que le groupe a travaillé rapidement pour reprogrammer les dates de la tournée européenne “Rhapsody” et est maintenant en mesure de confirmer que les concerts sont désormais programmés pour des dates similaires ou similaires en 2021. Tous les billets seront valables pour le spectacle reprogrammé. Rendez-vous. Les détenteurs de billets sont invités à contacter leur point de vente pour obtenir des informations sur les échanges de billets pour les dates 2021.

Le report est une grande déception pour le groupe qui n’a apprécié que récemment une de leurs plus grandes tournées de l’histoire avec leur tournée de six semaines en Corée du Sud, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui a connu un public atteignant jusqu’à 60 000 personnes par nuit. . Le trek comprenait également une apparition spéciale au concert bénéfice de Sydney Fire Fight Australia pour le soulagement des feux de brousse, pour lequel le groupe a repris son set emblématique de Live Aid de 22 minutes, aidant à recueillir 9,5 millions de dollars pour aider les personnes touchées par les feux de brousse massifs en Australie.

S’adressant aux fans, Brian May a déclaré: «Nous sommes très tristes d’annoncer le report de nos spectacles d’été en Europe, bien que dans l’état fou actuel du monde, cela ne puisse pas surprendre nos fans. Ces scènes incroyables de nos concerts il y a un peu plus d’un mois semblent maintenant être un rêve incroyablement lointain. Nous avons eu tellement de chance de pouvoir terminer cette tournée, juste avant la vague qui allait nous déferler. Je sais que beaucoup de nos fans vivent des moments similaires d’incrédulité et de perplexité. Bien sûr, nous aurions avancé les dates si cela avait été humainement possible.

«La bonne nouvelle est que nous avons maintenant un PLAN B prêt à rouler. Si vous conservez vos billets, ils seront valables pour les spectacles reprogrammés. Si Dieu le veut, nous serons là avec des cloches! »

Le batteur Roger Taylor a répondu au report en disant: «Nous sommes tous dans le même bateau. Dévastateur! Ennuyeusement frustrant! Effrayant et bouleversant! Mais… reprenons-nous, époussetons-nous… recommençons !!! Sois bien… prends soin de toi… je te réponds dès que possible !!! Beaucoup d’amour… Roger T xxx. ”

Le chanteur Adam Lambert a ajouté: «Je suis très déçu que nous ne tournions pas en Europe comme prévu, mais nous devons prendre soin les uns des autres et mettre la santé de chacun au premier plan. Au plaisir de sortir là-bas en toute sécurité. “

Parallèlement à cette annonce, le groupe a également souligné sa récente initiative #DontStopUsNow qui vise à encourager l’interaction des fans, en disant:

«Enfin, merci de notre part! Nos cœurs ont été réchauffés par l’afflux croissant de vidéos inspirées par la Reine de fans et de supporters du monde entier ces derniers jours. Continuez à les faire venir et nous en mettrons en évidence autant que possible sur nos réseaux sociaux! #DontStopUsNow.

«Nous aimerions rapprocher encore plus la famille Queen du monde entier».

Queen + Adam Lambert joueront les dates de la tournée européenne “Rhapsody” reprogrammée en 2021:

Dim 23 mai: Bologne, Italie Unipol Arena

Mer 26 mai: Paris, France AccorHotels Arena

Jeu 27 mai: Anvers Belgique Sportspalais

Sam 29 mai: Amsterdam, Pays-Bas Ziggo Dome

Dim 30 mai: Amsterdam, Pays-Bas Ziggo Dome

Mar 1 juin: Londres, Royaume-Uni L’O2

Mer 2 juin: Londres, Royaume-Uni The O2

Ven 4 juin: Londres, UK The O2

Sam 5 juin: Londres, Royaume-Uni L’O2

Lun 7 juin: Londres, Royaume-Uni The O2

Mardi 8 juin: Londres, Royaume-Uni The O2

Jeu 10 juin: Manchester, UK Manchester Arena

Ven 11 juin: Manchester UK Manchester Arena

Dim 13 juin: Birmingham, Royaume-Uni Utlita Arena

Lun 14 juin: Birmingham, UK Utlita Arena

Mer 16 juin: Londres, Royaume-Uni The O2

Jeu 17 juin: Londres, Royaume-Uni The O2

Sam 19 juin: Londres, Royaume-Uni The O2

Dim 20 juin: Londres, Royaume-Uni L’O2

Jeu 24 juin: Berlin, Mercedes-Benz Arena allemande

Sam 26 juin: Cologne, Allemagne Lanxess Arena

Lun 28 juin: Zurich, Suisse Hallenstadion

Mar 29 juin: Munich, Allemagne Olympiahalle

Jeu 1 juillet: Copenhague, Danemark Royal Arena

Ven 2 juillet: Copenhague, Danemark Royal Arena

Mar 6 juillet: Madrid, Espagne Wiznik Center

Mer 7 juillet: Madrid, Espagne Wiznik Center.

