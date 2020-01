Dave East joue pour les troupes américaines au Qatar la veille du nouvel an

Le rappeur Dave East s’est produit pour les troupes américaines stationnées au Moyen-Orient pour le réveillon du Nouvel An. Le spectacle du rappeur au Qatar à la base aérienne d’Al Udeid n’était qu’un arrêt avant de terminer sa dernière tournée.

“Le Qatar était fou”, a écrit East sur Instagram. «C’est la première fois que je suis sur une base militaire. Et ils connaissaient ma merde mot pour mot. J’ai rencontré le colonel, vu des avions de chasse. Salut aux troupes », a-t-il terminé.

Les performances de l’Est pour les troupes se sont produites quelques jours seulement avant que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ne fassent surface. Le Pentagone a annoncé que 3 500 soldats supplémentaires seraient déployés au Moyen-Orient après la mort du chef militaire iranien Qassem Soleimani.

Soleimani a été tué vendredi matin dans une frappe de drones américains. L’Iran a promis de se venger des États-Unis pour le meurtre, l’escalade des tensions entre les deux pays s’intensifie à mesure que la situation évolue.

Pendant ce temps, East termine la première partie de sa tournée Survival avec son dernier spectacle au Portugal. Le Qatar était son dernier arrêt en quittant l’Europe et en rentrant chez lui. East donnera des concerts à New York et à New Haven, CT, avant de terminer la tournée à Oakland, en Californie, en février.

La programmation de cet événement comprend Nas, Method Man, Ghostface Killah, RZA, GZA, etc. East n’a annoncé aucune date de tournée pour la seconde moitié de sa tournée plus tard cette année.

Le rappeur a fait la une des journaux en décembre 2019 après avoir partagé une vidéo tournée dans un McDonald’s très fréquenté. Un agent de sécurité lui a demandé d’arrêter de filmer et a pris son téléphone, ce qui a provoqué une vidéo de l’Est.

East a partagé sa diatribe sur son compte Twitter avec la légende, “fucc, il pensait qu’il était.” Le rappeur tentait de montrer à quel point l’endroit était occupé à 6 heures du matin après une séance d’entraînement, bien que McDonald n’aimait pas les images non sollicitées.