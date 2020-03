Dave Grohl a rappelé quand il a accidentellement lancé des feux d’artifice sur une foule

Combien d’artistes n’ont pas tiré au sort ces derniers jours? Il y en a déjà des centaines qui donnent des concerts virtuels et bien d’autres choses pour atténuer la tension causée par le coronavirus. Par exemple, Chris Martin de Coldplay a été l’un des premiers à donner un mini-concert intitulé #SolidaritySession. Metallica vient de lancer l’initiative #MetallicaMondays dans laquelle tous les lundis ils mettront à la disposition de leurs fans un concert de leur dernière tournée. Maintenant, l’ancien batteur de Nirvana et leader des Foo Fighters Dave Grohl a commencé sa nouvelle série Instagram: Dave’s True Stories. Dans le premier épisode de sa série, Dave a bavardé quand il a accidentellement lancé des feux d’artifice à une foule.

Dans cet épisode, Grohl a rappelé son ancien amour pour les feux d’artifice et comment son obsession l’a amené à provoquer «Panic. Chaos La violence L’anarchie. Terreur. ” , quand il a accidentellement lancé des dizaines de feux d’artifice sur une foule de personnes célébrant un barbecue le jour de l’indépendance des États-Unis. L’histoire, qui remonte à 1998 lorsque les Foo Fighters enregistraient leur troisième album There Is Nothing Left To Lose, détaille le retour de Grohl dans son état d’origine, Virginie.

Tout en transportant une console d’enregistrement pour son studio de Nashville, Tennessee, Grohl est tombé sur un énorme magasin de feux d’artifice. “Un putain de supermarché de feux d’artifice! Pouvez-vous imaginer Allée après allée de fontaines, parachutes, fusées éclairantes, roquettes, missiles, voiles romaines, bombes fumigènes, serpents, fileurs aériens, fileurs en terre, pétards, roues … Je veux dire … Merde, oui! “, Écrit Grohl.

Il s’avère que le 4 juillet de la même année, Grohl était chez un rôti de bœuf chez sa mère quand il a entendu les voisins allumer quelques roquettes. Alors Grohl se souvint soudain de la boîte du Tennessee qu’il avait là-bas et la parcourut pour trouver le plus petit feu d’artifice le plus inoffensif qu’il possédait. Toujours de bonne humeur, il a demandé s’il pouvait “jeter quelque chose dans le mélange” et a allumé ses roquettes inoffensives. Ce qui a suivi, Grohl le décrit ainsi: “Avez-vous déjà vu Apocalypse Now?”.

Les choses ont plutôt bien commencé, parlez. Même lorsque “deux boules de flammes géantes de la taille d’un cerf-volant ont tiré au moins une centaine de mètres en l’air”. Le problème est que Grohl s’est souvenu trop tard qu’il avait oublié de stabiliser le feu d’artifice. “Il s’est retourné, devant la foule, avec deux tours de plus.” Les résultats n’étaient pas du tout ce qu’il attendait. Chaises de jardin volant. Grands-mères en cours d’exécution. Des enfants qui crient. ” Il avait accidentellement transformé sa colonie en zone de guerre.

Selon Dave Grohl, il n’a plus touché de feux d’artifice depuis… Voici l’histoire complète publiée sur son nouveau compte Instagram: