Dave Grohl confirme que le nouvel album des Foo Fighters est prêt

Il semble que cette année ne cessera de nous réserver des surprises musicales, de nombreux groupes et artistes ont prévu de nous ravir de nouveaux albums après un bon moment sans sortir de matériel inédit. L’un d’eux est Foo Fighters, qui depuis 2017 avec le lancement de Concrete and Gold a été occupé à jouer partout dans le monde, mais il semble que cette sécheresse de nouveaux rochers prendra fin cette année.

Depuis quelques mois maintenant, Le leader de Foo, Dave Grohl, a déclaré qu’ils travaillaient déjà sur son prochain album studio, mais comme toujours, ces types de rumeurs doivent être prises avec calme et de la meilleure façon. Mais maintenant, nous pouvons être excités parce que Grohl a confirmé qu’il avait un tout nouvel album prêt.

Dans une interview pour le podcast du présentateur Bill Simmons, Il a parlé de son processus créatif et a mentionné qu’il avait enregistré beaucoup de nouvelles chansons bien qu’il n’ait pas confirmé de date de sortie: «Nous venons juste de terminer un record. Certaines de ces chansons, les meilleures, passent en 45 minutes. Ensuite, il y a d’autres chansons plus spéciales, comme celle du nouvel album que j’ai fait avec un riff sur lequel je travaille depuis 25 ans. La première fois que j’ai fait une démo, c’était dans mon sous-sol à Seattle et ça va enfin se révéler. »

En plus de l’album Foo, Dave a dit qu’il travaillait sur un nouveau projet, un documentaire sur la vie des groupes tournant dans des camions, mais cela se concentre vraiment davantage sur le fait que la grande majorité est ravie de rechercher son rêve sans la certitude qu’il peut le réaliser:

«J’ai interviewé tout le monde… Les Beatles ont fait une tournée dans une camionnette, Guns N’ Roses, Metallica, U2, tout le monde a eu une camionnette. Ce film parle de l’unité pour le faire, car dans le processus, vous mourez de faim, vous saignez, vous êtes malade, vous êtes en colère, ils vous emmènent en prison et se battent, mais vous arrivez toujours au prochain concert. Tout le monde a la même histoire, et c’est absolument la clé du succès. »