Dave Grohl crée une liste de lecture de quarantaine pour chaque humeur

Les jours de quarantaine sont de véritables montagnes russes d’émotions. Il y a des jours où vous vous réveillez avec la meilleure attitude du monde et il y en a d’autres que vous ne voulez même pas sortir du lit. Il y a des journées productives pleines d’énergie et d’autres qui ne semblent jamais s’être produites.

Pour faire face à ces humeurs, Dave Grohl a partagé une liste de dix chansons dédiées à chaque instant que nous avons passé dans cette quarantaine.

Dans le cas où vous êtes déjà un peu fatigué des émissions en direct et des concerts virtuels, cette liste de lecture vous aidera à donner un peu de saveur à la journée, et dans l’une de celles que vous identifiez avec la chanson sélectionnée occasionnelle par Grohl. Les sélections incluent Les beatles dans la belle section intitulée «Esperanza», Les voitures dans «Préparation», LCD Soundsystem dans “Vitual Connection” et The Smashing Pumpkins dans “Claustrophobia”. Chaque chanson est accompagnée de quelques mots du désormais conteur.

Bonjour, je suis Dave Grohl. Bienvenue en quarantaine! », A-t-il écrit dans sa contribution à l’Atlantique. «Pour traverser cette période difficile (et je pense vraiment que nous la traverserons avec le temps), il est important de reconnaître les nombreuses étapes de l’isolement et de l’anxiété, et de les combiner avec l’accompagnement musical approprié. Voici quelques suggestions qui pourraient vous être utiles. », terminé.

Les dix étapes de la playlist sont réparties comme suit:

ÉTAPE 1: PRÉPARATION – «Allons-y» par The Cars

ÉTAPE 2: NESTATION – “Notre maison” par Madness!

ÉTAPE 3: PRODUCTIVITÉ – «Ahmad’s Waltz» par Ahmad Jamal!

ÉTAPE 4: CONNEXION VIRTUELLE – «Drunk Girls» par LCD Soundsystem

ÉTAPE 5: APPRENTISSAGE EN LIGNE – «School’s Out» par Alice Cooper

ÉTAPE 6: CONFIDENTIALITÉ – “Moments in Love” par Art of Noise

ÉTAPE 7: CLOUSTROPHOBIA – «Bullet With Butterfly Wings» par les Smashing Pumpkins

ÉTAPE 8: PANIQUE – “Linus et Lucy” du Trio Vince Guaraldi

ÉTAPE 9: INSANITY – “Crazy” de Patsy Cline

ÉTAPE 10: ESPOIR – «Here Comes the Sun» des Beatles