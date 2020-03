Dave Grohl ouvre un compte Instagram pour raconter des histoires personnelles

Sans aucun doute, beaucoup de gens (y compris nos musiciens préférés) sont actuellement à la recherche de quoi faire pour tuer le temps au milieu de la quarantaine des coronavirus. De la part de ceux qui nous ont donné des chansons épiques, la grande majorité consacre ces jours à la maison à diffuser des livestreams pour distraire tous ses fans, bien que la plupart le fassent pour rester en contact avec leurs fans. Mais Dave Grohl a proposé quelque chose de beaucoup plus personnel, racontant des histoires que personne ne connaît de lui.

Il s’avère que l’ancien batteur de Nirvana et leader des Foo Fighters est chez lui, tandis que les tournées musicales sont en suspens (y compris celle que Grohl et la compagnie organisaient cette année). On sait que Dave est un excellent compositeur et qu’à travers les paroles de ses chansons, il aime raconter des histoires de tous les jours ou des histoires qui sortent de son imagination, mais cette fois il a préféré être honnête et avoir des histoires très personnelles.

Pour commencer a ouvert un compte Instagram appelé Davetrustories, là, il a publié un message assez étrange mais nous avons certainement réalisé qu’en fait, c’était un compte géré par Dave Grohl. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, parce que dans le peu qu’il a dit, vous pouvez voir le sens de l’humour caractéristique du rockeur. Sur cette page, il a dit qu’il s’appelait Dave, qu’il jouait parfois de la guitare, parfois de la batterie et que d’autres fois il aimait raconter des histoires.

Après cela, il a commencé à s’ouvrir et Grohl a rendu hommage à sa mère, un «brillant professeur d’anglais», ainsi qu’à son père, un «rédacteur de discours diabolique»., dans le post, expliquant que il a décidé de se rebeller en ne faisant pas attention à la grammaire, à la ponctuation à l’école et au lieu d’écouter de la musique classique il aimait mettre du death metal dans sa chambre. Après avoir expliqué cela, il a demandé aux fans de avoir de la patience lors de l’écriture, car selon leur intention ce n’est pas de gagner un prix Nobel de littérature, jiar jiar

Ici, nous quittons l’histoire de Dave completita

Il parait, ce sera la façon dont Dave Grohl va tuer le temps pendant l’isolement social pour l’instant, racontant des histoires drôles de sa vie pour que tous les fans le connaissent un peu plus. Et c’est là qu’une question se pose, Pour quand un concert en streaming des Foo Fighters?