Dave Grohl parmi les musiciens qui honoreront Dimebag au «Dimebash» du mois prochain

"Dimebash" – un hommage à la confiture all-star "Dimebag" Darrell Abbott, feu co-fondateur et guitariste de PANTERA et DAMAGEPLAN – est fixé au jeudi 16 janvier à l'Observatoire OC de Santa Ana, en Californie.

Légende du rock Dave Grohl et de nombreux autres artistes du rock et du métal seront sur place pour honorer la légende de la guitare 15 ans après son décès prématuré. La confiture All-Star comportera Dîmela musique et certaines de ses chansons préférées, avec les sons du Texas WHISKYDICK ouverture du spectacle. La liste complète des invités musicaux sera annoncée en janvier.

Producteur d'événements et Dimebagpartenaire de longue date Rita Haney a déclaré: "Cette année marquera le 15e anniversaire de Darrell nous a été enlevé… encore plus de raisons de se réunir avec des amis et une famille choisie pour honorer l'homme qui a apporté tant d'amour et de rires à nos vies… sans parler d'un certain accord assez malade !!! Si vous n'avez jamais connu «la chambre» à «Dimebash», c'est quelque chose que vous ne pouvez pas décrire – l'amour, l'unité, les sourires, la magie. C'est une ambiance particulière que vous devez vérifier au moins une fois par vous-même. Ensuite, vous saurez presque ce que c'est que d'avoir Dîme physiquement dans la pièce. "

Le 2019 "Dimebash" et BackBeat BBQ inclus des invités spéciaux tels que Dave Grohl, Corey Taylor, Rex Brown, Scott Ian, Charlie Benante, Dave Lombardo, et beaucoup plus. Découvrez quelques faits saillants ci-dessous.

L'événement pour tous les âges, qui sert également de coup d'envoi non officiel pour l'hiver NAMM spectacle, commence à 19 h 00 et sera accueilli par l'ambassadeur métal lui-même Jose Mangin (Affliction, SiriusXM). Les billets sont disponibles pour 33 $ (plus les frais) via www.DimebagDarrell.com. Il y aura également de nombreux prix de tombola à gagner tout au long de la nuit.

Un nombre très limité de surclassements de billets VIP est également disponible et comprendra l'accès à la soirée d'artistes privés de l'événement, comprenant un festin concocté par le pitmaster Dave Grohl. Les détenteurs d'un laissez-passer VIP auront également accès au balcon VIP privé de l'Observatoire avec bar et toilettes, ainsi qu'à un stratifié et une affiche commémoratifs exclusifs. Un billet d'admission générale doit être acheté avant le surclassement VIP.

"Dimebash" Les partenaires 2020 incluent Lame en métal, Fabrication Dunlop, Dean Guitars, BackBeat BBQ et Affliction. Le produit de l'événement bénéficiera à l'éducation musicale et aux sauvetages d'animaux.

L'Observatoire OC est situé au 3503 S. Harbour Blvd. à Santa Ana, en Californie.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).