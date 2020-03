Dave Grohl partagera «certains des moments les plus ridicules» de sa vie

Dave Grohl a lancé un nouveau Instagram page appelée Les vraies histoires de Dave.

L’ancien NIRVANA batteur et actuel FOO FIGHTERS Le leader a expliqué qu’il avait décidé de “passer le temps en écrivant de vraies nouvelles qui feront sourire les gens”.

“Ma mère était un brillant professeur d’anglais, mon père un méchant rédacteur de discours, alors j’ai décidé de me rebeller en ne prêtant pas attention à la grammaire et / ou à la ponctuation à l’école (cela, et à lancer du death metal 24h / 24 et 7j / 7 depuis la chaîne stéréo de ma chambre)”, a écrit. “Alors … aie pitié. Ne pas aller pour un prix Nobel dans la littérature ici.

“J’ai hâte de partager avec vous certains des moments les plus ridicules de ma vie. Restez à l’écoute!

“Lavez-vous les putains de mains.”

L’année dernière, Dave a déclaré qu’il était réticent à ouvrir des comptes personnels sur les réseaux sociaux. “Eh bien, je comprends que cela peut être utile lorsque vous voulez que les gens sachent des choses”, a-t-il déclaré “Bien pour vous” Podcast. “Donc, si nous faisons une chanson, puis si nous la mettons là-bas, les gens sauront que nous avons une nouvelle chanson. Mais je ne ressens pas nécessairement le besoin de dire à tout le monde quand je prends une merde ou autre chose Mais je comprends – je comprends pourquoi les gens le feraient. Mais ce n’est pas vraiment mon truc.

“Je pense que tout le monde trouve sa voie en faisant tout ce genre de choses”, a-t-il ajouté. “Cela a beaucoup à voir avec leurs amis, cela a beaucoup à voir avec ce qui les intéresse. Cela commence généralement par un projet:” Je vais faire un projet. Puis-je obtenir un Instagram compte parce que je vais faire un projet avec des chevaux? Je vais avoir mon propre cheval Youtube canal.’ Ça commence comme ça. Et puis vous vous retrouvez devant un miroir en string – je pense que c’est ce qui se passe. “

FOO FIGHTERS a récemment reporté une partie de leur annonce “Van Tour” dates dues à la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

Le trek, qui devait initialement avoir lieu en avril et mai, verra le groupe jouer dans les mêmes villes que pendant FOO FIGHTERS‘1995 tournée quand Dave Grohl, Nate Mendel et Pat Smear prendre la route dans une camionnette Dodge.

Pour l’instant, seules les dates d’avril ont été reportées, tandis que des informations concernant les concerts de mai sont à venir.



Voir ce post sur Instagram

#washyourfuckinghands #grammer #storytimewithdave #overheardFF #davegrohl #foofighters #backstage #imbored #rocknroll #truestory #rockstories #operator

Un post partagé par Dave Grohl (@davestruestories) le 24 mars 2020 à 19h02 PDT

Mots clés:

foo fighters

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).