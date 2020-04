Dave Grohl raconte le moment où David Bowie n’a pas voulu travailler avec lui

Lorsque vous n’êtes pas surpris qu’un fan soit en quarantaine ou joue aux côtés d’un groupe d’artistes pour collecter des fonds pour le coronavirus, Dave Grohl passe du temps à la maison en nous racontant sur Instagram quelques-unes des histoires les plus folles qui lui sont arrivées avec tant d’années dans le rock, la grande majorité nous laissant avec l’œil carré.

Pourquoi disons-nous cela? Bon, Eh bien, parce qu’ils impliquent des choses très personnelles que nous ne connaissions pas et la crème de la musique. Le leader des Foo Fighters a commencé par rendre hommage à sa mère et se souvenant même quand il a lancé par inadvertance des feux d’artifice sur la foule, mais les histoires que tous les mélomanes aiment lire ont commencé à sortir.

Il nous a déjà dit quand le rêve de se coincer dans une arène vide à côté du grand Prince s’est réalisé et jusqu’au jour où il est sorti avec Pantera, mais maintenant il joue l’un de ces tristes intrigues impliquant le légendaire David Bowie.

Dans ses désormais authentiques histoires vraies de Dave, Dave Grohl a expliqué au monde entier comment il avait essayé de collaborer avec Bowie pendant de nombreuses années – et de toutes les manières possibles -. Tout a commencé en 1997 quand il a été invité avec les autres Foo Fighters à ce concert épique au Madison Square Garden où le chanteur de “Heroes” a fêté ses 50 ans.

Pendant ce concert, Grohl et compagnie ont joué avec David “Hallo Spaceboy”, mais ce n’est que des années plus tard que leurs chemins se sont croisés, puisque le chef des Foo travaillait avec Tony Viscontti, Producteur de disques légendaire de Bowie. En ce moment Dave Grohl composait la musique originale d’un film et grâce à Viscontti, il a pu contacter le légendaire Ziggy Stardust pour voir s’il était intéressé par son projet.

Et de nulle part en quelques jours, Grohl a ouvert son e-mail et s’est rendu compte qu’il avait un message écrit par Bowie lui-même sur le plateau, ce qui l’a surpris parce qu’il pensait qu’il ne lui répondrait jamais. Il y explique à l’ancien batteur de Nirvana que Bien qu’il soit flatté par son invitation, il ne se soucie pas du genre du film., parce que c’était l’un de ces films de super-héros avec beaucoup de CGI: “Je ne suis pas fait pour ces temps, mais j’aimerais travailler avec toi un autre jour.”

Bien sûr, Dave était excité par le message, alors Il a décidé de répondre à Bowie en le remerciant d’avoir écouté ses chansons et lui a dit de lui faire savoir quand il voulait qu’ils écrivent de la musique ensemble., car il serait toujours disposé. Ce sur quoi il ne comptait pas, c’est que plus tard le chanteur légendaire le frapperait directement et sans s’arrêter de dire: «Eh bien, c’est décidé. Maintenant, allez en enfer. ”

Bien sûr, cela le laissait complètement confus, car il ne savait pas s’il était impoli ou c’était juste son énorme ingéniosité. La conversation s’est poursuivie par e-mails, avec Grohl disant qu’il le verrait dans 17 ans (quand il a fait un autre concert pour son anniversaire), mais il ne comptait pas sur ça Bowie ne voulait plus célébrer sa fête et encore moins serait-il comme celui de Madison Square Garden.

“Plus d’anniversaire, c’est fini”, a écrit le grand musicien pour finir d’enterrer les rêves de Dave. Pendant des années, le guitariste a essayé de les faire travailler ensemble Ils se sont même souvenus de la grande fête de Bowie dans une interview et même Grohl l’a invité à son 50e anniversaire, mais cela ne s’est jamais produit ou n’est pas venu avec lui. Beaucoup moins après la mort de David en 2016.

“Ça m’a brisé le cœur de relire la phrase,” plus d’anniversaires, c’est fini “, en pensant que peut-être, juste peut-être qu’il savait quelque chose que nous ne savions pas. Étant le gentleman qu’il a toujours été, il ne voulait pas que nous souffrions sa douleur. Cependant, cela faisait toujours mal. Rien ne dure éternellement, mais les meilleures choses semblent toujours se terminer trop tôt », a déclaré Grohl, se rappelant combien il l’admirait.

Nous resterons à jamais vouloir entendre une collaboration entre les deux musiciens, mais nous avons toujours la participation de Dwve Grohl et de la compagnie à l’anniversaire de David Bowie pour imaginer à quoi cela aurait ressemblé. Si vous voulez lire l’article complet, vous pouvez le vérifier PAR ICI.

Voir sur YouTube