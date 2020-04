Dave Grohl se souvient quand Prince l’a invité à jouer

Qui dans cette vie n’a pas rêvé de rencontrer son artiste préféré? Avoir une photo, une conversation ou même jouer de bonnes chansons avec eux. Dans cette liste, nous pouvons affirmer que nous entrons tous. Et quand nous disons tout, ils sont tous. Y compris les mêmes légendes du rock que nous donnerions à tout savoir. C’est le cas de Dave Grohl, ancien bataco de Nirvana et leader des Foo Fighters.

Dans le dernier épisode des histoires de Dave’s True Stories, qui visent à divertir les gens pendant la pandémie actuelle de coronavirus avec des histoires de leur passé, Grohl a rappelé l’histoire divertissante de l’époque où Prince lui avait demandé de jouer avec lui et son groupe en 2011.. Une histoire dont il se souvient comme l’accomplissement de sa “fantaisie rock and roll”.

En publiant l’histoire sur son nouveau compte Instagram, Grohl a rappelé le moment où il avait été invité à jouer avec Prince et son groupe lors du soundcheck lors des 21 dates qu’il avait programmées au Los Angeles Forum en 2011. «C’était une proposition J’avais voulu toute ma vie d’adulte », a écrit Grohl à propos de l’invitation. «Mais jamais dans mes rêves les plus fous je ne l’ai imaginé possible. Toucher. Avec. Prince. Absolument insondable ”.

Grohl a toujours été un grand fan de Prince et se souvenait de la première fois qu’il l’avait vu jouer en direct: “Houdini n’avait rien sur ce gars … l’homme était un putain de magicien”. Plus tard, Grohl s’est aventuré à raconter l’expérience de sa vie. Bien qu’il n’ait pas reçu d’appel de Prince pour confirmer, Grohl s’est tourné vers le Los Angeles Forum pour. Qui n’aurait pas fait pareil?

Déjà là sur la scène vide, Prince, selon Grohl, a simplement “apparu”: “Ce n’est pas une exagération, mes amis. Je jure que le gars a bougé comme un Navy SEAL. Il s’est juste… matérialisé. » Déjà en train de discuter un peu, Prince a invité Grohl à jouer de la batterie avec son groupe, faisant de l’ancien batteur de Nirvana “Il a commencé à jouer un rythme, rien d’extraordinaire, mais à creuser pour trouver mon chemin dans ce gigantesque mur de tambour”.

“Prince m’a regardé, me surveillant avec un sourire”, a poursuivi Grohl. “Il a fait signe à son bassiste de lui remettre l’instrument … il l’a mis et a décimé la fichue chose avec l’exécution la plus douce, la plus funky, la plus rapide et la plus élégante que j’aie jamais vue. ». Nous pouvons déjà imaginer le niveau de ce que Prince a fait pour faire sauter la tête de Grohl. À tel point qu’il le décrit comme «un moment divin».

Grohl a déclaré que Prince a ensuite “attrapé sa guitare signature et commencé à jouer le riff d’ouverture de” Whole Lotta Love “”. “Permettez-moi de vous dire, les gens,” Je n’ai pas les bras pleins de tatouages ​​(Led) Zeppelin pour rien. ” C’était l’univers qui se pliait devant mes yeux! Prince brisait joyeusement ma cage thoracique et plongeait dans ma foutue âme. “

Grohl a conclu que cette expérience était sa “fantaisie rock and roll se réalisait.” Et bien qu’il n’ait jamais partagé de scène avec Prince lors d’un de ses spectacles, Grohl a dit que “Il avait réalisé un rêve de vie, sans preuve à partager avec qui que ce soit, plus qu’un souvenir qui restera avec moi pour toujours ».