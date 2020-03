Dave Grohl sur le documentaire «What Drives Us»: «Chaque groupe que vous avez déjà vu a probablement commencé dans une camionnette»

Le mardi 3 mars, Dave Grohl du FOO FIGHTERS a parlé à DC101c’est “Elliot le matin” à propos de son prochain documentaire, “Ce qui nous anime”. Le film trouve Grohl explorer l’état d’esprit qui oblige les musiciens à tout laisser derrière eux et à passer plusieurs mois à parcourir le pays dans une minuscule camionnette. Selon un communiqué de presse, le documentaire se penche sur les “motivations, raconte des anecdotes personnelles et explore le bilan physique et psychologique des tournées en camionnettes via des entretiens avec des membres de groupes de vétérans de van-tour allant de DRAPEAU NOIR et DEAD KENNEDYS à METALLICA et LES BEATLES, et bien d’autres. “

“Chaque groupe que vous avez déjà vu, jamais écouté, a probablement commencé dans une camionnette, parce que c’est comme ça que vous le faites”, Dave expliqué (entendre le son ci-dessous).

“Nous avons toujours notre fourgonnette de notre première tournée, et c’est plus qu’un simple seau à rouille rempli d’équipement sur roues; cela représente quelque chose de vraiment spécial. J’ai donc commencé à interviewer des gens, et ce que j’ai réalisé était, que ce soit Le bord de U2 ou Lars [[Ulrich]de METALLICA ou Steven Tyler de AEROSMITH ou Ringo [[Starr]ou Ben Harper ou Ian MacKaye ou de jeunes groupes comme RADKEY, tout le monde a commencé de la même manière. Mais au-delà, tout le monde a commencé pour les mêmes raisons. Et donc, c’est pourquoi, pourquoi diable voudriez-vous quitter votre travail, emporter un sac polochon et un sac de couchage, le jeter dans une camionnette minable avec vos amis puants et tout simplement laisser votre vie derrière vous pour jouer de la musique? Et toutes ces personnes le font essentiellement pour les mêmes raisons et ont la même histoire. Et je pense que c’est la clé pour devenir comme un musicien récompensé – quelqu’un qui se sent récompensé quand il monte sur scène et joue. Parce que tu le fais du cœur. Et il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d’aventure, il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de points hauts, il y a beaucoup de points bas, mais entendre ces histoires venant de quelqu’un comme Saint-Vincent ou les filles de L7, c’est une belle histoire. Charlie, clarinettiste de la HALL DE CONSERVATION BANDE DE JAZZ à la Nouvelle-Orléans, il tourne depuis 70 ans. Il était en tournée à l’âge de 12 ans, juste après la Seconde Guerre mondiale, à travers le Sud. À l’époque, c’était un environnement de ségrégation; ils sont comme ‘Livre vert’ histoires. Toutes ces histoires, les gens continuent, parce que tu dois aller au prochain concert. “

Dave “La chose qui vous fait avancer, c’est la passion et le feu pour le faire, et cela reste avec vous toute votre vie. C’est la raison pour laquelle vous sortez et faites cela et transpirez et ne dormez pas et conduisez toute la nuit et déchargez et charger votre van. Si la raison pour laquelle vous le faites est un véritable amour et une passion pour la musique, cela ne disparaît jamais. Bien sûr, nous ne bousculons pas notre équipement dans le dos d’un vieux Esquive plus de van, mais quand nous montons sur scène, nous montons sur scène pour les mêmes raisons que nous avions à l’époque – c’est la passion et le feu pour le faire. Et c’est pareil. Quand moi et Tapoter et Nate et Taylor et Chris et Rami, quand nous montons sur scène, honnêtement, ce n’est pas différent qu’il y a 25 ans – c’est la même chose. Il y a toujours ce genre d’énergie nerveuse et magnifique où vous êtes sur le point de monter et de célébrer ces chansons que vous avez écrites avec des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Et c’est en quelque sorte ce dont il s’agit. “

FOO FIGHTERS célébrera leur 25e anniversaire ce printemps dans certaines des mêmes villes où le premier FF spectacles ont eu lieu en 1995. À partir du 12 avril au Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona, le FOO FIGHTERS«2020 “Van Tour” frappera un certain nombre des mêmes endroits Dave Grohl, Nate Mendel et Pat Smear pionnier dans un Esquive van il y a toutes ces années – dans les arènes cette fois, car à part beaucoup de ces clubs sur ce trek de 1995 ayant depuis cessé d’exister, serrant un 2020 FF montrer dans le peu qui sont encore là serait tout simplement trop fou.



