Dave Grohl sur Neil Peart: «Sa puissance, sa précision et sa composition étaient incomparables»

Ancien NIRVANA batteur et actuel FOO FIGHTERS chanteur Dave Grohl a rendu hommage à SE RUER‘s Neil Peart, décédé mardi 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau.

Grohl, qui a intronisé SE RUER dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2013, a écrit dans un communiqué: “Aujourd’hui, le monde a perdu un véritable géant de l’histoire du rock & roll. Une inspiration pour des millions de personnes avec un son incomparable qui a engendré des générations de musiciens (comme moi) pour ramasser deux bâtons et chasser un rêve. Un homme gentil, réfléchi et brillant qui a dirigé nos radios et platines non seulement avec sa batterie, mais aussi ses belles paroles. “

Grohl “Je me souviens encore très bien de ma première écoute de «2112» Quand j’étais jeune. C’était la première fois que j’écoutais vraiment un batteur. Et depuis ce jour, la musique n’a plus jamais été la même. Sa puissance, sa précision et sa composition étaient incomparables. Il a été appelé «le professeur» pour une raison: nous avons tous appris de lui.

“Je vous remercie, Neil, pour rendre notre vie meilleure avec votre musique. Vous vous souviendrez pour toujours et vous manquerez beaucoup à nous tous. Et mes sincères condoléances à la SE RUER famille.

“Dieu vous protège Neil Peart. “

Grohl‘s FOO FIGHTERS camarade de groupe Taylor Hawkins a simplement dit: “Neil Peart avait les mains de Dieu. Fin de l’histoire.”

Dans une interview Rolling Stone 2013, Grohl dit que c’était PeartLe travail qui l ‘a inspiré à prendre les baguettes. “Quand j’ai eu «2112» quand j’avais huit ans, ça a changé la direction de ma vie. J’ai entendu les tambours. Cela m’a donné envie de devenir batteur. ” Grohl m’a dit.

Grohl a continué à raconter comment il s’est rencontré Peart pour la première fois lors des répétitions Rock Hall la cérémonie. “Je venais de répéter et je rencontrais Neil pour la première fois, et cet homme était aussi influent que n’importe quelle religion ou n’importe quel héros ou n’importe quelle personne dans la vie de quelqu’un. Il a dit: ‘Ravi de vous rencontrer. Puis-je vous faire un café?’ Et il m’a fait un café, mec, ” Grohl m’a dit. “Et plus tard dans la soirée, je suis allé dîner et j’ai bu quelques verres de vin, et j’ai commencé à pleurer parce que mon héros m’a fait un putain de café. C’était incroyable, mec. Donc, c’est comme ça que toute cette expérience a été.” “

SE RUER avait été complètement inactif depuis la fin de son “R40 Live” tournée il y a quatre ans.

NeilLes survivants incluent sa femme Carrie et fille Olivia.

Il est également l’auteur de nombreux livres, dont un certain nombre de mémoires explorant sa vie et ses voyages.

En 1997, Peart et ses coéquipiers sont devenus les premiers musiciens de rock à être intronisés dans le Ordre du Canada.

Ils ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.



