Dave Grohl surprend une infirmière qui avait un coronavirus jouant “Everlong”

Sans aucun doute, ces jours-ci, nous avons vu de nombreux cas de personnes dévouées à la santé qui risquent leur vie pour faire face au coronavirus en première ligne. Beaucoup travaillent à des marches forcées et parfois sans les armes nécessaires pour empêcher la propagation de la pandémie. Bien que la solution serait de leur donner des interdictions dans cette situation, Le soutien moral est important et c’est ce que Dave Grohl a fait de bien avec un fan.

Dans le dernier épisode de l’émission de Jimmy Kimmel, le présentateur américain a une section dédiée à la reconnaissance des médecins qui tirent au sort aux États-Unis, et cette fois, il voulait avoir un détail avec TJ Riley, une infirmière du Bronx, à New York, qui a tout traversé ces derniers mois.

En tant qu’agent de santé, il a déclaré dans une interview pour l’émission que au moins 60% des personnes avec lesquelles il travaille ont été testées positives pour COVID-19, y compris lui, son mari et même ses parents. Heureusement, tout le monde est isolé et se rétablit favorablement à la maison, cependant Kimmel a décidé de donner à TJ Riley beaucoup de surprises pour l’énorme travail qu’il fait en ce moment pour sauver des milliers de vies.

Premier Il lui a donné 10 000 dollars et leur a fait envoyer des cadeaux à lui et à ses collègues, bien que la vraie surprise soit venue de nulle part le grand Dave Grohl est apparu dans l’appel vidéo. Il s’avère que Riley (comme beaucoup d’entre nous) est un fan de Nirvana et des Foo Fighters, alors Jimmy a profité d’être un bon ami de Grohl pour le surprendre et lui donner un moment que nous sommes sûrs qu’il n’oubliera jamais.

De nulle part Cher Dave est apparu et a commencé à lui parler, comme s’ils étaient amis d’une vie. Saisissant l’opportunité, le rockeur l’a remercié pour tout ce qu’il faisait et pour avoir risqué sa vie de véritable héros. Et pour le reconnaître comme lui seul sait le faire, il a trouvé une guitare – casual – et a décidé de jouer devant lui l’un des plus grands classiques des Foo Fighers, “Everlong”.

Au milieu du show privé une vidéo avec des images de TJ est apparue avec ses collègues et sa famille, dont nous sommes sûrs que plus d’un leur fera tomber la larme tandis que Dave joue ce rôle qui fait bouger les masses en direct. En ces temps complexes dans lesquels nous vivons, il n’y a rien de mieux qu’une de vos idoles pour vous reconnaître et sans aucun doute cette infirmière le mérite et bien plus encore.

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, regardez ci-dessous l’incroyable vidéo de Dave Grohl donnant une énorme surprise à un fan sur l’émission Jimmy Kimmel:

Voir sur YouTube