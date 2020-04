Dave Meniketti de Y&T se sent «bien», deux semaines après avoir montré «quelques symptômes du coronavirus»

Y&T chanteur Dave Meniketti dit qu’il a présenté “quelques-uns des symptômes du coronavirus” à son retour de la dernière tournée américaine du groupe au début du mois. Cependant, selon le guitariste / chanteur, sa maladie “a fini par être assez légère” et il se sent maintenant “bien” après avoir passé plus de deux semaines en isolement.

Meniketti a discuté de son état de santé dans une publication sur les réseaux sociaux lundi 30 mars. Il a écrit: “Tous les Y&T la famille est à la maison depuis notre tournée américaine depuis un peu plus de 2 semaines, et c’est vraiment étrange car je repense à la rapidité avec laquelle les choses ont changé depuis notre dernier spectacle à Boise, ID. Du côté positif, nous avons eu une fantastique tournée de 7 semaines qui a commencé à Las Vegas à la mi-janvier, ce qui semble être il y a un an! La tournée devait se terminer dans le Pacifique Nord-Ouest, mais ces 3 spectacles ont été reportés à juillet.

“Le jour de notre retour à la maison, le 13 mars, la plupart des garçons étaient en forme sauf moi et Jill [[Davela femme de]. Je suis tombé malade le premier jour avec quelques symptômes du coronavirus, Jill un peu moins. Bien que je n’ai jamais été testé pour être certain, cela a fini par être assez doux et Jill et je vais bien tous les deux, maintenant que je suis isolé depuis environ 17 jours.

“L’autre jour, j’ai entendu dire que 3 de nos camarades de la Bay Area, TESTAMENT, ANGE DE LA MORT, et EXODE est rentré de leur tournée Europe / Royaume-Uni le même jour que nous sommes rentrés à la maison, mais ne s’est pas très bien comporté. De nombreux membres du groupe et membres d’équipage ont contracté un coronavirus, notamment Chuck Billy. Je sais que c’est probablement une vieille nouvelle maintenant, mais je voulais donner le meilleur de moi-même à tous ces gars et j’espère que tout le monde va bien. Et pour le batteur de ANGE DE LA MORT, Will Carroll, qui pour la dernière fois que j’ai entendu, était Y&T j’espère qu’il en sortira et qu’il redeviendra bientôt en bonne santé.

“Bien que nous manquions beaucoup de jouer en direct, je voulais mettre cela là-bas, de notre famille à la vôtre, restez en sécurité, et nous vous verrons de l’autre côté de cela – j’espère en été!”

Meniketti est le seul membre survivant du Y&T gamme – alors connu sous le nom HIER ET AUJOURD’HUI – qui a enregistré le premier album éponyme du groupe.

Original Y&T guitariste rythmique Joey Alves décédé en mars 2017 à l’âge de 63 ans. Deux fondateurs Y&T les musiciens – Brume, 61 et Kennemore, 57 ans, qui avaient tous deux quitté la formation – sont décédés des complications d’un cancer du poumon: Kennemore le 7 janvier 2011, et Brume le 11 septembre 2016.

Y&TLa programmation actuelle de ‘s est complétée par un guitariste John Nymann, le batteur Mike Vanderhule et bassiste Aaron Leigh.

Le dernier album studio du groupe, “Facemelter”, est sorti en mai 2010 via Frontières.

L’automne dernier, Y&T a sorti son documentaire tant attendu, “Y&T: On With The Show – The Documentary”, sur DVD et sur Blu-ray.



