Dave Mustaine a joué avec sa fille “À Tout Le Monde” de Megadeth

À la fin de l’année, le monde de la musique a été secoué par de terribles nouvelles, Le chanteur et leader de Megadeth, Dave Mustaine, a déclaré à ses fans qu’il avait un cancer. Après cela, le guitariste a dû annuler toutes les présentations que le groupe de thrash metal avait programmées en Europe pour subir une série de traitements – y compris la chimiothérapie – et ainsi être en mesure de lutter contre cette maladie.

Heureusement le traitement a été très court et bon Dave a annoncé que le cancer était sorti de son corps. Depuis lors, Megadeth a repris les dates en suspens, Mustaine ayant l’air plus forte que jamais, à tel point que les derniers concerts du groupe ont été épiques mais cela doit sans aucun doute être l’une des présentations les plus spéciales de toute sa carrière.

Il s’avère que dans Lors du dernier concert donné par Megadeth au Zénith de Paris le 28 janvier, Dave a décidé d’appeler sa fille de 21 ans, Electra Mustaine chanter ensemble l’un des rolas classiques du groupe, «À Tout Le Monde». Étonnamment Electra n’était pas gênée quand elle était à l’étage avec de vraies légendes du métal, il a pris son micro et comme s’il s’agissait de son propre spectacle, il a clairement fait savoir au public français qu’il est fait pour jouer devant de nombreuses personnes.

Ce n’est pas la première fois que la fille de Mustaine est sur scène en train de jouer une chanson composée par son père, Eh bien, en 2013 et quand il n’avait que 15 ans, il a joué sa propre version de cette chanson sur scène avec Jason Kertson de The Voice plusieurs fois. Electra a également enregistré une version de la chanson de Megadeth “I Thought I Knew It All”, avec tout et un clip vidéo.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Regardez ci-dessous la vidéo de Dave Mustaine jouant avec sa fille, Electra au Zenith à Paris: