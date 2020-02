Dave Mustaine a subi 51 radiations et neuf traitements de chimiothérapie avant d’être déclaré indemne de cancer

MEGADETH chef Dave Mustaine dit qu’il est “100%” sans cancer depuis octobre dernier.

Les 58 ans MEGADETH Le guitariste / chanteur a révélé son diagnostic de cancer de la gorge en juin dernier sur les réseaux sociaux, affirmant que les médecins lui avaient donné 90% de chances de vaincre la maladie. Cinq mois plus tard, il a accordé une interview à Rolling Stone dans laquelle il a dit qu’il n’était pas officiellement en rémission mais qu’il avait terminé le traitement nécessaire et avait commencé la rééducation. Il a également crédité sa foi pour l’avoir traversé l’épreuve.

Mustaine abordé sa bataille contre le cancer au cours MEGADETHconcert du vendredi soir (31 janvier) à la SSE Arena de Londres, en Angleterre. Parler à la foule avant de se lancer dans la chanson titre de MEGADETHdernier album de, “Dystopie”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Il y a environ un an, nous travaillions sur notre nouvel album à Franklin, au Tennessee, et j’ai commencé à ressentir de la douleur ici [points to his throat]. Je suis donc allé chez le médecin et il a dit:Dave, tu as un cancer. Et je suis allé, ‘Putain! J’ai un cancer.’ Et j’ai été tellement choqué. “

Il a poursuivi: “Au début, j’ai pensé:” Ai-je peur? ” Et puis j’ai dit: “Non, je suis énervé.” Et nous avons arrêté le record; nous avons tout arrêté. J’ai commencé un traitement contre le cancer. C’était 51 traitements de radiothérapie et neuf traitements de chimiothérapie. Et quand tout a été dit et fait, chaque jour, je pensais: Je ne peux pas faire face à ne pas jouer à nouveau. Je prierais donc. Je sais que beaucoup d’entre vous savent que je prie.[le[theMEGADETH chanson] «La paix vend». Je prie tous les jours. Je dis cela dans la chanson. Je le dis depuis le deuxième disque. Mais je pensais aussi à vous tous les jours. Et j’ai pensé à ma famille. Et j’ai obtenu ce pouvoir de vous les gars. Et je n’arrêtais pas d’y penser. Et le 16 octobre, je suis allé voir le médecin, et il a dit: “Vous êtes à 100% indemne de cancer.” “

Quand il a parlé avec Pierre roulante l’automne dernier, Mustaine a déclaré qu’il était “de l’autre côté” de la majorité du traitement. Il a ajouté: “Après la radiation, le gars a dit que tous mes résultats de test étaient incroyables.” On dirait que vous êtes au stade 1 et que vous êtes censé être au stade 3 en ce moment. ” Et puis l’oncologue a dit la même chose: “Vous avez l’air vraiment fort.” Nous avons donc continué de progresser tout au long du processus. “

Mustaine a également crédité le soutien qu’il a reçu des fans et des amis pour le faire suivre le traitement. Il a dit: “Beaucoup venaient de gens que je connaissais, mais je ne savais pas que cela importait. Plus particulièrement, j’ai reçu un SMS de mon vieux frère, James Hetfield [[METALLICA]et j’étais tellement, si heureux d’avoir de ses nouvelles. Contrairement à ce que quelqu’un dit et contrairement à tout acte que nous mettons, j’adore James et je sais que James m’aime et se soucie de moi. Vous pouvez le voir lorsque le moment de vérité est arrivé et que je dis au monde que j’ai une maladie mortelle. Qui vient se tenir à côté de moi? James. Et j’ai reçu un SMS de Ozzy [[Osbourne]et un de Paul Stanley [[BAISER]. C’était génial d’en obtenir un de Ozzy; Je ne m’y attendais pas Paul Stanley. C’était super salope parce qu’au début, quand BAISER est sorti pour la première fois, je n’étais qu’un gamin et je les aimais.

“Je suis vraiment reconnaissant à tout le monde. Même les gens qui ont du mal avec mon comportement et ma grande bouche, je suis tellement reconnaissant pour eux de prendre soin de moi. Comme ils disent, à la fin de la journée, tous que nous avons est ici dans cette communauté de métal fou. “

MEGADETHLe 16e album ne devrait pas arriver avant le début de l’année prochaine.



