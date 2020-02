Dave Mustaine de Megadeth dit qu’il est sans cancer

Dave Mustaine, co-fondateur et leader de Megadeth, dit qu’il a été débarrassé du cancer, comme le note Rolling Stone. Il a fait cette annonce lors du concert de Megadeth le vendredi 31 janvier au SSE Arena de Londres.

Après avoir discuté de son diagnostic et de son traitement pour le cancer de la gorge, il a révélé au public: «Le 16 octobre, je suis allé voir le médecin et il a dit: ‘Vous êtes à 100% indemne de cancer.’», A poursuivi Mustaine. Je me sentais vraiment bien de pouvoir venir ici et de monter sur cette scène devant tant de mes anciens amis ici à Londres. »Vous pouvez entendre les commentaires complets de Mustaine dans la vidéo d’Ohcantona Gigs (environ 28 minutes).

Lorsqu’il a été contacté par Pitchfork, un représentant d’Universal Music Group a déclaré: «Dave Mustaine a rapporté depuis la scène de Wembley qu’il était sans cancer. Il joue à guichets fermés dans toute l’Europe et est ravi de reprendre la route avec ses fans. »

Dave Mustaine a révélé son diagnostic de cancer de la gorge pour la première fois en juin 2019. “C’est clairement quelque chose à respecter et à affronter de front”, écrivait-il à l’époque, “mais j’ai déjà rencontré des obstacles.”

