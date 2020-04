Dave Mustaine de Megadeth emmène son cheval miniature en promenade (vidéo)

MEGADETH homme principal Dave Mustaine a partagé une vidéo de lui prenant son cheval miniature, Rocheux, pour une promenade sur son domaine à l’extérieur de Nashville, Tennessee. Découvrez le clip ci-dessous.

Selon les archives publiques, MustaineLa maison de Franklin à Franklin est toujours sur le marché pour 2,498 millions de dollars. Le “domaine équestre” de 11 acres comprend une maison de près de 6 842 pieds carrés construite en 2003. Il a clôturé des pâturages et un sentier équestre qui borde la maison, quatre stalles, une grange et un grand hangar avec une zone d’équipement. Il y a trois chambres, un bureau / studio d’enregistrement, une salle de sport et une bibliothèque. Un ascenseur parcourt le plan d’étage à deux étages.

Mustaine a acheté la maison il y a six ans pour 1,8 million de dollars, selon les archives publiques, et l’a inscrite en septembre dernier.

Dave et sa famille a déménagé à Nashville en octobre 2014 après avoir vécu à Fallbrook, en Californie, pendant quelques années.

Mai dernier, Mustaine vendu sa succession Fallbrook pour 2 000 000 $. Il a initialement mis la maison sur le marché en octobre 2015 pour 5,375 millions de dollars – plus de cinq fois ce qu’il avait payé trois ans plus tôt.

Dave Raconté MetalIreland.com à propos de son déménagement à Nashville: “J’y ai vécu quatre fois auparavant, car nous y avons enregistré des disques. J’y ai donc vécu plusieurs mois à la fois … Je veux [my daughter] Electra la poursuivre [country music] rêves. Je peux faire mon travail n’importe où, vraiment… C’est bon pour moi, parce que ma fille est heureuse, et je pense que si vous aimez vos enfants, vous voudrez toujours les protéger et subvenir à leurs besoins. Et, comme je l’ai dit, je peux pratiquement faire mon travail n’importe où. “

En 2018, Mustaine Raconté Franklin Lifestyle qu’il se sentait à l’aise dans le Tennessee.

“C’est un phénomène pour moi”, a-t-il déclaré. “C’est un domaine très sacrificiel pour quelqu’un comme moi qui vient d’un endroit où c’est habituellement chacun pour soi. Franklin est ma maison. J’adore Nashville, mais j’aime Franklin encore plus.”

Juin dernier, Mustaine a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la gorge, forçant l’annulation de la plupart des MEGADETHdates de tournée pour 2019.

MEGADETH prise en charge POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en tournée européenne en janvier et février.



